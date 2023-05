Wastendsea, la marque de prêt-à-porter toulousaine qui se mouille pour protéger les océans

Des vêtements réalisés à partir de déchets plastiques récoltés au fond des océans ? C'est le concept de Wastendsea, marque de prêt-à-porter, pour homme et femme, créée en 2020 à Saint-Sulpice-la-Pointe, commune du Tarn située près d'Albi. La petite entreprise familiale est l'idée du couple formé par Céline Rodriguez, consultante en finance auprès des collectivités territoriales et Daniel Rodriguez, designer textile depuis une vingtaine d'année et créateur de tissus pour de nombreuses enseignes.

Le plastique recyclé qu'utilise la marque tarnaise pour élaborer ses collections est obtenu auprès d'une association espagnole qui rachète les déchets plastiques auprès de pêcheurs de la côte atlantique. Une fois repêchés, ils sont triés, lavés, recyclés et transformés en fil. Afin d'obtenir une matière plus souple, résistante, malléable et propice à la confection de vêtements, le plastique recyclé est associé à du coton bio, réputé pour sa faible consommation en eau. La matière innovante est ensuite envoyée au Portugal où sont confectionnés les vêtements Wastendsea, « car en France, les outils pour tricoter le plastique marin n'existent pas pour l'instant ». Au total, plusieurs milliers de kilos de plastiques marins se sont vus recyclés depuis la création de la société.

« L'idée est née durant le confinement, de notre souhait de démontrer à nos filles que la mode écoresponsable pouvait être stylée. Près de trois ans après, le projet fédère autour de lui et des gens adhèrent au concept. Nous avons ouvert notre site en novembre 2020 et six mois après, les Galeries Lafayette de Toulouse nous ont repéré et permis d'ouvrir un pop-up dans le magasin durant huit mois. Cela nous a donné beaucoup de visibilité et de crédibilité auprès des gens qui ont pu voir et toucher nos vêtements. Cela nous a également ouvert les portes des Galeries Lafayette de Biarritz et de boutiques à Saint-Malo ou encore à l'aéroport Toulouse Blagnac », explique Céline Rodriguez, cofondatrice de Wastendsea.

(Crédits : Wastendsea).

Ouverture d'une boutique

Unisexe et tendance, la marque française propose une gamme de différents sweats à capuches, t-shirts, polos, joggings, gilets et accessoires. Confortable, résistante et durable dans le temps, la collection Wastendsea est décrite comme haut de gamme. « Les vêtements ne se déforment pas et ne déteignent pas, même après de nombreux lavages. La qualité est irréprochable », assure la cheffe d'entreprise.

Très peu utilisé et nouveau dans l'industrie textile, le fil marin à un coût de revient plus élevé de par sa technicité et sa méthode de transformation. Par exemple, le coût de revient d'un t-shirt Wastendsea est quatre à cinq plus élevé que celui d'une marque qui fait le choix de matières non-écoresponsables et d'une fabrication au Bangladesh ou en Chine. De ce fait, il faut débourser en moyenne 90 euros pour un sweat, 60 euros pour un polo et 45 euros pour un t-shirt de l'entreprise.

L'entreprise qui contribue à la sauvegarde des océans commercialise ses créations via son site internet. Les différentes références sont également distribuées dans une dizaine de points de vente en France. Afin de permettre à la clientèle de toucher cette matière innovante, la boîte a ouvert une boutique Wastendsea en décembre 2022, au coeur d'Albi. « La boutique a tout de suite eu du succès et prend de plus en de place », se réjouit-elle. Le magasin est également un concept store où de nombreux produits, de différents créateurs, respectueux de l'environnement ou éco-conçus sont commercialisés.

Dès 2024, la startup souhaite renforcer sa présence et agrandir son réseau de distribution en France. Elle vise notamment les boutiques des côtes atlantique et méditerranéenne. L'entreprise qui reçoit de nombreuses sollicitations émanant de l'étranger aimerait également exporter ses créations.

Habiller les entreprises en plastique recyclé dans les océans

Depuis peu, la société familiale diversifie son activité. Il y a près de six mois, elle a lancé Wastendsea ÉcoProject, une branche BtoB dédiée à l'habillement des entreprises, associations et collectivités locales avec des vêtements en déchets plastiques marins.

Elle conçoit ainsi des polos, des sweats et autres vêtements personnalisés pour les collaborateurs d'une vingtaine de clients. Parmi eux, la mairie d'Albi, des grands groupes spécialisés dans la protection de l'eau, des associations sportives handisport, des startups ou encore des restaurants. La marque est également la première au monde à proposer des ETI (Équipements de protection individuelle), des vêtements à haute visibilité destinés aux agents et aux techniciens travaillant en extérieur (voirie, chantiers, etc), en polyester recyclé. Elle est aussi capable de réaliser des serviettes de plage, des tote bags ou encore des doudounes sans manches, toujours en fil marin.

« Tout ça a commencé il y a près d'un an quand une entreprise nous a contactés pour que l'on puisse faire des vêtements personnalisés pour ses employés. Aujourd'hui, on se rend compte que les entreprises veulent acheter moins, mieux, donner du sens à leurs achats et contribuer à une réelle action environnementale. Nous amenons du style dans le vêtement de travail. Pour les entreprises cela peut aussi être une façon de s'inscrire dans les normes RSE. »

Wastendsea ÉcoProject représente aujourd'hui 60 % de son activité. « Le BtoB nous permet de générer du chiffre d'affaires plus rapidement. Cet argent est réinjecté et investi dans la partie mode, dans la création de collections, l'achat matière première, etc », explique-t-elle. En 2022, la startup affichait un chiffre d'affaires avoisinant les 85.000 euros. Pour l'exercice 2023, elle vise « modestement » les 130.000 euros, notamment grâce au BtoB. 1 % de ce chiffre d'affaires est par ailleurs reversé à une association dédiée à la préservation de l'environnement, des mers et des océans.

Renforcer l'effectif pour se développer

L'entreprise familiale voit son activité progresser de plus en plus. Pas forcément armée pour adresser toutes les demandes entrantes, étendre son réseau de distribution, grossir le carnet client Wastendsea ÉcoProject, elle s'apprête à renforcer son effectif. Aujourd'hui, seuls les époux Rodriguez, qui ont conservé leur activité professionnelle respective, et épaulés par deux alternants, travaillent au développement de la boîte. Par ailleurs, la cofondatrice devrait cesser son activité professionnelle, d'ici peu, pour se consacrer entièrement à Wastendsea. « Cela part assez vite et fort et nous avons pris un peu de retard. Si l'on veut plus d'impact et se développer, il faut recruter », constate la dirigeante.

Ainsi, pour se solidifier sur la partie commerciale, démarcher les clients et ne plus dépendre que des demandes entrantes, l'entreprise devrait recruter deux personnes, dès septembre prochain, sur les parties commerciale et communication et webmarketing. Afin d'exploiter son plein potentiel, Wastendsea aimerait idéalement embaucher : quatre à cinq commerciaux, pour la partie BtoB, qui sillonneraient la France à la recherche de nouveaux marchés, un collaborateur dédié à la communication, un agent administratif, deux vendeurs pour la boutique et deux à trois commerciaux pour implanter l'enseigne en France et l'exporter au-delà. « Jusqu'à présent, nous nous sommes contentés du client qui venait à nous. Dorénavant, c'est à nous d'aller le chercher et de taper aux portes », conclut Céline Rodriguez.