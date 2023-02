Ski : à Toulouse, un drone pour limiter le gaspillage de neige artificielle

Le modèle économique des stations de ski risque d'être de plus en plus fragilisé par le réchauffement climatique. Avec une hausse de température moyenne de deux degrés, les stations de moyenne montagne (situées entre 800 et 1.000 mètres) pourraient perdre un mois d'enneigement par an dans les décennies à venir d'après Météo France. Dans les Pyrénées mais aussi les Alpes du Nord, les finances des gérants de domaines ont été mises à rude épreuve par le redoux observé pendant les dernières vacances de Noël. Pour compenser le manque de neige en début de saison, les stations ont dû massivement utiliser de la neige artificielle.

« 700.000 m2 d'eau, voici la quantité d'eau consommée chaque année en moyenne dans une station de ski pour produire de la neige artificielle. Cela représente l'équivalent de près de 280 piscines olympiques et un budget de près de 3 millions d'euros consommés chaque année. La neige naturelle se raréfie et sur les cinq dernières années, les stations ont dû produire 20 % de neige de culture supplémentaires. Il y a vraiment un enjeu énergétique pour réduire ce gaspillage d'é nergie et de production » , alerte Julia Aubert, cofondatrice d'Elda Technology.

Cartographie 3D du manteau neigeux

Lors de sa dernière année en mastère à l'Isae-Supaero, la jeune femme a développé avec trois autres étudiants une solution pour limiter au strict nécessaire l'utilisation de neige artificielle dans les stations de ski. L'innovation développée par Elda Technology repose sur un drone équipé d'un Lidar qui va scanner le domaine skiable pour réaliser une cartographie en 3D de l'épaisseur du manteau neigeux.

« Nous allons aussi nous appuyer sur des données météorologiques et nivologiques pour mesurer les différentes épaisseurs de neige sur les pistes et identifier les zones où il y a trop de production de neige de culture et inversement celles où il n'y en a pas assez, » développe Julie Aubert. Elle montre ensuite un exemple de cartographie d'une piste avec un mètre de neige à un endroit contre seulement 23 centimètres d'épaisseur un peu plus loin. « On perçoit bien dans ce cas de figure que le manteau neigeux n'a pas été correctement uniformisé et qu'il serait possible d'optimiser la production de neige », ajoute-t-elle.

Capture d'écran de l'outil cartographique d'Elda Technology qui permet de représenter les différentes hauteurs de neige.

Elda Technology vient de signer un partenariat avec Serre-Chevalier dans les Alpes pour tester son innovation. « La station est déjà équipée d'un drone Lidar opéré par un télépilote. Les données récoltées vont nous servir pour affiner notre solution », avance Julie Aubert. La startup est en quête d'autres beta-testeurs dans les Alpes mais aussi les Pyrénées.

Plus rapide qu'une dameuse intelligente

Ces dernières années, les stations de ski ont commencé à s'équiper de nouveaux outils pour optimiser leurs ressources de neige artificielle. Dans les Pyrénées par exemple à Saint-Lary, depuis la saison dernière, le domaine est équipé de dameuses intelligentes. « Les engins sont équipés de radars capables de mesurer au centimètre près l'épaisseur du manteau neigeux. La géolocalisation de la dameuse évite aussi de passer deux fois au même endroit », précisait son gérant Akim Boufaïd il y a quelques mois.

Elda Technology estime que sa technologie basée sur un drone est plus rapide que les dameuses bardées de capteurs. À titre de comparaison, pour scanner une surface de dix hectares, le drone va prendre quatre minutes contre une heure pour une dameuse, fait valoir la cofondatrice de la startup. La jeune pousse toulousaine compte aussi se démarquer grâce à son propre modèle de machine learning pour proposer un outil de gestion capable de prédire dans les jours à venir la production de neige nécessaire pour une station.

Accompagnée depuis septembre par le dispositif Lanceur d'étoiles, Elda Technology prévoit de commercialiser sa solution dès l'année prochaine sous forme d'abonnement mensuel. La startup compte s'adresser aux stations ( on en recense 6.000 dans le monde dont 350 en France) aux 600 communes françaises situées aux abords des pistes ainsi qu'aux sociétés d'infrastructure en montagne. Par ailleurs, elle aimerait nouer un partenariat avec des dronistes. La société envisage d'élargir sa gamme de produits notamment sur d'autres activités telles que les avalanches en 2025.

