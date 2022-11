Newboot standardise la collecte de données issues de machines industrielles, avec le soutien de Saint-Gobain

Dans la tech, c'est une situation pour le moins peu commune. En seulement deux ans d'existence, la jeune pousse toulousaine Newboot ne compte qu'un seul client, à savoir le groupe Saint-Gobain. La multinationale, spécialisée notamment dans les matériaux, a été comme un "grand frère" pour la startup (puisqu'elle n'a pas l'exclusivité technologique) tout en bénéficiant de son savoir-faire.

"Nous sommes comme une brique d'acquisition de la donnée. Nous avons développé une plateforme qui permet de se connecter à tous les capteurs environnants, automates et machines industrielles et d'en collecter la donnée. Nous reversons ensuite cette data vers les banques de données des entreprises en question, leurs logiciels Saas, leurs systèmes d'informations, des infrastructures cloud etc. Notre positionnement est très différent des autres plateformes IoT industrielles. Nous proposons une brique technique d'acquisition de données permettant d'alimenter des applications existantes, sans imposer une plateforme ou une solution logicielle propriétaire", présente Julien Morin, le CEO de Newboot et co-fondateur de celle-ci avec Wael Chahrour.