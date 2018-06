IoT : la startup toulousaine Ffly4u lève 1,2 million d'euros

"Plus que l'objet connecté, la valeur ajoutée de ffly4u est de mettre de l'intelligence artificielle dans ses produits", pointe Olivier Pagès président de la startup. Créée en 2015, la société a développé un service B to B de géolocalisation d'actifs mobiles (pièces détachées, supports de manutention, containers, palettes, actifs de chantiers) grâce à des réseaux bas débits comme Sigfox mais aussi LoRa.

Accéléromètre 3D et capteur de température

"Nous avons quatre verticales métiers. Pour l'une d'elles, nous travaillons avec des industriels qui fabriquent des câbles électriques et de la fibre optique à l'image de Nexans et ceux qui les utilisent à l'instar d'Orange ou Enedis. Ffly4u a mis au point un service de localisation des tourets, ces bobines qui servent en enrouler les câbles. Le système est équipé également d'un accéléromètre 3D qui permet de déterminer si on déroule ou on enroule. On sait quelle longueur de câble il reste à la fin de la journée pour envoyer directement le touret vers un autre chantier sans avoir besoin de passer par le site logistique. Le capteur de température indique par ailleurs si le câble risque de fondre sous l'effet de la chaleur, décrit l'entrepreneur."

Ffly4u travaille aussi avec la coopérative agricole Arterris avec objets connectés capables de localiser les bennes et de détecter les chocs, des acteurs de la grande distribution comme Casino et l'équipementier aéronautique Daher pour déterminer l'horaire et le lieu de réception des palettes. À ce jour, la startup a déployé 3 000 objets connectés et espère en installer 25 000 cette année.

Cinq recrutements prévus d'ici fin 2018

Ce jeudi 28 juin, la société a annoncé une levée de fonds de plus 1,2 million d'euros auprès d'Irdinov, du business angel Also et de la plateforme de financement participatif Wiseed. Une opération qui vise à accroître sa présence dans les supermarchés et les magasins de bricolage et renforcer son implantation à l'étranger notamment en Espagne, en Allemagne et au Japon. Actuellement installée à la pépinière d'entreprises de Montaudran, ffly4u compte 11 salariés et prévoit de recruter 5 personnes d'ici fin 2018, principalement des ingénieurs avec un profil industriel et un commercial. La société a réalisé 327 000 euros de chiffre d'affaires en 2017 et table sur 1,5 million cette année.