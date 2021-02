L'Occitanie se dote d'un institut quantique

UNE ÉPOQUE FORMIDABLE JEUDI 25 MARS, 2ÈME ÉDITION

LIVE VIRTUEL EN DIRECT DE L'HÔTEL DE RÉGION Le forum UNE ÉPOQUE FORMIDABLE visant à bousculer conscience et certitudes et à mettre en lumière des enjeux économiques et de société, revient pour sa 2ème édition à l'occasion du live virtuel du 25 mars prochain. Lors de l'édition 2020, Pierre Rabhi, le célèbre écologue et fondateur du mouvement Colibris était à Toulouse. A voir ou à revoir l'intégralité de son interview exclusive à travers cette vidéo👇 youtu.be/vvOcg8pkzg4