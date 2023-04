Cette compagnie d'Air France-KLM va tester des alertes en temps réel pour moins consommer de kérosène

L'avion vient d'atterrir. Un pilote reçoit un message d'alerte. Tout est ok pour réaliser le roulage de son avion jusqu'à sa place de parking avec un seul moteur. La manoeuvre lui permettra par la même occasion d'économiser du kérosène. Ce scénario n'a rien de la science-fiction. Dès cette année, la société toulousaine Openairlines veut tester l'envoi d'alertes en temps réel aux pilotes pour mettre en place des procédures réduisant encore davantage l'empreinte environnementale des avions.

Pionnier de l'écopilotage pour les avions, Openairlines a lancé il y a dix ans un logiciel avec l'ambition de réaliser 2 à 5% d'économies de carburant à chaque vol avec au passage une réduction significative des émissions de CO2. Son fonctionnement est simple : après chaque vol, les compagnies récupèrent une carte mémoire à l'arrière de l'appareil où sont enregistrées toutes les données de vol. Le pilote a accès à une carte en 3D du trajet : l'itinéraire est bleu quand le pilote a bien maîtrisé sa conduite et vire au rouge quand il y a eu une erreur. Les compagnies aériennes ont de leur côté accès à une autre interface avec des données plus globales sur la conduite de l'ensemble des pilotes et des indications sur les causes de pertes de carburant : atterrissage trop brutal, détour au cours du trajet...

La solution a déjà conquis une cinquantaine de compagnies aériennes dont Air France, Easyjet, flydubai, Norwegian, Cebu Pacific, Atlas Air... En 2022, l'ensemble des clients d'Openairlines ont économisé plus de 326.000 tonnes de fuel représentant 365 millions de dollars, et un million de tonnes de CO2 économisés.

Testé lors du roulage

La PME toulousaine veut désormais aller plus loin et sur l'envoi d'alertes en temps réel aux pilotes. Openairlines aimerait expérimenter d'ici l'automne cette solution auprès deux compagnies aériennes : Transavia et Philippines Airlines.

La compagnie low-cost d'Air France-KLM est un client historique d'Openairlines puisque elle utilise depuis dix ans son logiciel d'éco-pilotage. « Cette solution nous permet de vérifier l'efficacité de nos procédures et de sensibiliser les pilotes aux bonnes pratiques. Par exemple, réaliser une accélération au décollage dès 1.500 pieds plutôt qu'à 3.000 pieds permet d'économiser une vingtaine de kilos sur un avion moyen courrier de type Boeing 737. Nous avons pu faire progresser l'application de cette procédure de 50 % à 90%, simplement en facilitant l'accès à l'information sur cette procédure », remarque Emmanuel Cachia, pilote et ex-directeur des opérations aériennes de Transavia, en marge d'un rassemblement d'une trentaine de compagnies clientes d'OpenAirlines le 20 mars dernier à Toulouse.

L'expérimentation d'alertes en temps réel pourrait être conduite notamment pour mettre en place le roulage avec un seul moteur.

« Le groupe Air France-KLM a pris des engagements forts en matière de réduction de l'empreinte carbone dans les années à venir mais cela ne sera jamais au détriment de la sécurité des vols. Et pour mettre en place le roulage avec un seul moteur, il y a toute une série de conditions à respecter : il ne faut pas que le sol soit mouillé ou que les taxisways (places de parking des avions) soient en pente... D'autant que les pilotes ne connaissent pas forcément tous les terrains lorsqu'ils s'y posent la première fois. Le logIciel en temps réel a vocation à rassurer les pilotes et leur montrer qu'on a fait des études et que tout est ok pour cette procédure de roulage monomoteur », ajoute Emmanuel Cachia.

« Un pilote est amené à atterrir en permanence dans des aéroports différent et dans certains cas, l'arbre de décision n'est pas facile à mettre en oeuvre. En cas de doute, par défaut, le pilote ne va pas mettre en place une procédure. Si le logiciel est là pour dire au pilote que c'est sûr et qu'il peut y aller », rebondit Alexandre Feray, qui a fondé OpenAirlines après avoir été ancien responsable informatique en charge des opérations aériennes chez Air France.

OpenAirlines en forte croissance

OpenAirlines a enregistré en 2022 une croissance de 60% de son chiffre d'affaires qui a atteint 6,6 millions d'euros. La PME de 70 salariés projette un nouveau bond à 8,5 millions pour cette année pour un effectif dépassant la barre des 100 collaborateurs. Après un trou d'air durant le Covid, OpenAirlines est portée par la reprise du trafic et une préoccupation environnementale accrue du côté des acteurs du transport aérien dans le monde entier.

« En Europe, l'aviation bashing est un vrai sujet. Mais même dans des pays en voie de développement en Asie, nous observons une forte demande pour les solutions d'écopilotage. Nous avons signé notamment une compagnie aux Philippines et Korean Air en Corée. Dans ces pays, il n'existe pas cette pression environnementale ou de débat sur la limitation des vols mais il y a quand même une conscience environnementale qui augmente à la fois parmi les populations et les politiques et nous sentons que les compagnies ne sont pas à la traîne sur ce sujet », conclut Alexandre Feray.