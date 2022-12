À Toulouse, une exposition Latécoère pour imaginer l'avion vert

« J'ai refait tous les calculs, ils confirment l'opinion des spécialistes : notre idée est irréalisable. Il ne nous reste qu'une seule chose à faire : la réaliser.» Cette célèbre phrase de Pierre-Georges Latécoère figure en préambule de la nouvelle exposition de l'Envol des pionniers consacrée au père de l'aviation à Toulouse. Le musée a ouvert en décembre 2018, là où 100 ans plus tôt Latécoère avait fait décoller le premier avion civil depuis la piste de Montaudran. « C'était un génie visionnaire, il était à la pointe de la technologie de l'époque et il aurait aimé prendre part à la création d'une aviation plus durable », confie son unique arrière-petit-fils Pierre-Elzéar Latécoère, par ailleurs président de la Fondation Latécoère.

Pierre-Elzéar Latécoère est l'unique arrière-petit-fils de Pierre-Georges Latécoère (Crédits : Rémi Benoit).

Choisir le design de son propre avion décarboné

Le musée toulousain a justement fait le choix de prolonger la mémoire du pionnier de l'aviation à travers un parcours interactif dans lequel les visiteurs sont invités à créer leur propre avion décarboné. En scannant son billet d'entrée à la première borne, le spectateur découvre une vidéo d'un comédien endossant le personnage Pierre-Georges Latécoère qui le convie à choisir son projet d'aéronef du futur : un avion régional, un hydravion ou un drone taxi. Il doit ensuite sélectionner les membres de son équipe (pilote d'essai, ingénieure, chef de projet..) avec une brève présentation du métier de chacun. Et puis, il faut trouver un nom à son aéronef.

Parcours interactif au sein de l'Envol des Pionniers (Crédits : Rémi Benoit).

Rendez-vous à une autre borne pour créer le design du futur avion. Le visiteur doit choisir entre plusieurs énergies alternatives au kérosène (biocarburant, kérosène de synthèse, hydrogène, électricité) et peut observer l'impact de sa décision sur la forme de l'avion, le nombre de passagers, la réduction des émissions de CO2... Un peu plus loin, il s'initie via un jeu à l'optimisation des trajectoires. « Privilégier les descentes continues aux paliers successifs lors de l'atterrissage, adapter ou couper un moteur pendant le roulage au sol... l'ensemble de ces bonnes pratiques permettrait de réduire les émissions de 2 à 5% », rappelle l'exposition. Derrière l'aspect ludique, le musée s'est basé sur l'état de l'art des connaissances du milieu aéronautique. « Pour mettre au point le design des avions, nous avons travaillé avec l'Isae-Supaero, l'Enac et plusieurs sociétés comme Aura Aero et Delair », explique Lara Hue, chargée de mission sur l'exposition. Une fois le défi relevé, le visiteur voit son avion voler aux côtés de ceux des autres spectateurs passés avant lui.

L'exposition est ponctuée du parcours des proches de Latécoère (Crédits : Rémi Benoit)

Chaque étape du parcours interactif est ponctuée d'une présentation des illustres personnages qui ont oeuvré aux côtés de Pierre-Georges Latécoère aux premiers temps de l'aviation. L'exposition rappelle notamment le destin de Marcel Moine, à la tête du bureau d'études du groupe aéronautique et qui a conçu une centaine d'avions et d'hydravions en 50 ans de carrière dont une grande partie est restée à l'état de prototype. Une manière aussi de rappeler que l'échec et le risque sont une partie intégrante d'un projet aéronautique innovant encore aujourd'hui.

Soft power

Pour faire le lien entre les premiers temps de l'aviation et la multiplication récente de projets d'avions décarbonés, l'Envol des pionniers a initié au mois de novembre la création du collectif Toulouse Pioneers qui regroupe cinq sociétés (Aura Aero, Delair, H3 Dynamics, Latécoère et OpenAirlines) invitées à participer au contenu des expositions. « Un musée ne peut pas être mis sous cloche. À l'Envol des pionniers, nous voulons rappeler l'histoire des premiers temps de l'Aérospostale qui est très liée à l'histoire de Toulouse. Mais nous voulons aussi parler du présent et du futur de l'aviation », explique Jean-Baptiste Desbois, directeur général de la Semeccel qui exploite le lieu.

Le musée veut raconter le passé et le futur de l'aviation (Crédits : Rémi Benoit).

Du côté des entreprises, prendre part à la programmation du musée constitue une opportunité de se faire connaître auprès d'un plus large public et constituer un outil de soft power. « Cela permet d'influencer la société », glisse Alexandre Feray, fondateur d'Openairlines qui développe des logiciels d'écopilotage pour les avions. Un enjeu stratégique à l'heure où la pression environnementale au sein de la société est de plus en plus forte vis-à-vis de l'aviation.

