Comment la station de ski Grandvalira d'Andorre s'est mise au vert

Un ski plus vert, c'est l'objectif fixé par la station de ski Grandvalira Soldeu - El Tarter en Andorre pour les années à venir. Alors que les finales de coupes du monde de ski alpin y sont terminées depuis peu, les équipes chargées du plan de développement durable de la station restent à pied d'œuvre. « Nous respirons un peu, mais le travail continue », souligne Victor Torres, responsable qualité environnement à Grandvalira Soldeu - El Tarter et directeur du développement durable du comité organisateur durant les finales de coupe du monde de ski alpin. En effet, le plan de développement durable des finales est une annexe du propre plan de développement durable de la station Grandvalira.

« Vingt-et-un ans en arrière, Grandvalira, à l'image de toutes les stations des Pyrénées a obtenu la certification de la norme ISO 14001, (certifiant qu'un organisme est engagé dans une démarche environnementale) grâce à un plan de gestion environnementale. Aujourd'hui, dans la logique de la continuité de ce plan, le plan de développement durable poursuit ses engagements », souligne Victor Torres.

« Nous l'avons renommé ainsi, puisque désormais, nous y incluons une partie sociale », poursuit-il. Plusieurs aspects font donc l'objet de mesures dans ce plan de développement durable. Le premier tend à promouvoir la préservation de l'environnement. Ainsi, afin de réaliser ce défi, il est prévu en autre de réduire les émissions de CO2 (de 15 % pendant les événements sportifs), de contrôler la consommation d'énergie et d'eau, de gérer le traitement des déchets, de préserver l'espace naturel, et même de limiter les nuisances sonores. « Et cela pas seulement durant les finales de coupe du monde, mais aussi durant toute la saison », insiste le responsable. Le second aspect de ce plan d'envergure vise à rendre accessibles l'événement et la station à tous les publics "de manière responsable et inclusive".

Une station respectueuse de l'environnement

Afin de respecter ses engagements, la station andorrane a donc mis en place plusieurs mesures et actions parmi lesquelles la signature par ses fournisseurs et sous-traitants d'un document pour une gestion respectueuse de l'environnement. Grandvalira peut également se vanter d'avoir reçu l'été dernier, le label Llum Verda (lumière verte) délivré par FEDA (Forces Électriques d'Andorra) et ratifié par le gouvernement d'Andorre. Un label qui atteste d'une utilisation totale d'électricité issue d'énergies renouvelables.

En ce qui concerne l'empreinte eau, il est prévu de réduire la consommation d'eau de 10 % par rapport à il y a 4 ans (durant les dernières finales de coupe de monde de ski alpin). Par ailleurs, « la production de neige cultivée a été adaptée au maximum aux besoins grâce à l'amélioration de l'obtention des données techniques et des prévisions métrologiques » affirme le responsable qualité environnement de Grandvalira. En parallèle, une étude sur l'impact des durcisseurs (dameuses) a été réalisée durant ces finales de ski alpin afin de déterminer dans quelles mesures elles impactent l'environnement naturel.

La station de ski met également un point d'honneur à conserver la faune et la flore de la montagne à travers la signalisation des câbles de remontées mécaniques pour éviter aux oiseaux de les percuter. Le plan de développement durable de Grandvalira assure également la sauvegarde des usages historiques de la montagne en travaillant avec l'agriculture. « Les plans triennaux de revégétalisation de certaines zones contribuent en ce sens au maintien du paysage et favorisent l'équilibre naturel », précise Victor Torres.

Un plan d'avenir

En ce qui concerne les objectifs fixés pour cette dernière édition des finales de coupe du monde de ski alpin, les données ne sont pas encore toutes disponibles pour le moment. « Notre méthodologie, concernant les objectifs fixés pour ces événements sportifs, est basée sur une comparaison avec les précédentes éditions, ici, ce sont les finales de 2019 », détaille le directeur du développement durable du comité organisateur.



« Ce plan de développement durable n'est pas un moyen d'attirer plus de skieurs ou de bonifier la pratique du ski. En général, lorsque les touristes partent en vacances, ils ne regardent pas les certifications et labels de leur destination, on ne nous achète pas un forfait parce qu'on répond aux normes ISO14001 ou que nous avons un plan de développement durable. Je suis Andorran, mes enfants vivent ici et j'espère qu'ils connaîtront la montagne telle que je l'ai connue. Nous cherchons vraiment à conserver notre environnement naturel. L'intérêt de ce plan, permettra, et nous a permis, depuis 20 ans, de cibler des axes d'amélioration pour l'avenir », insiste Victor Torres.

Les équipes de Grandvalira travaillent d'ores et déjà sur la réouverture de la station pour la saison estivale à partir de juin, mais aussi sur d'autres projets à l'image de leur proposition de candidature en 2029 pour les mondiaux de ski alpin auxquels la station andorrane s'était déjà présenté pour la compétition de 2027.

