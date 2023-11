Exclusif. Le promoteur Ogic s'installe à Toulouse, et espère rafler la caserne Vion

Bien que Toulouse soit parmi les villes de France avec le grand nombre de promoteurs immobiliers en adéquation avec son nombre d'habitants, cela ne fait pas peur à certains. En exclusivité dans les colonnes de La Tribune, le promoteur parisien Ogic annonce son installation dans la Ville rose.

« Toulouse est un territoire que nous observons depuis un moment. Nous avons répondu à quelques consultations pour comprendre les enjeux et la philosophie des élus locaux. Nous nous y installons dans une logique de développement raisonnée et progressive », justifie Virginia Bernoux, la présidente du directoire d'Ogic.

Dans un premier temps, le promoteur ne compte pas réaliser de recrutements externes et compte surtout s'appuyer sur ses 240 collaborateurs, répartis entre son siège d'Issy-Les-Moulineaux et ses bureaux de Lyon, Annecy et Nice. Néanmoins, pour conquérir la Ville rose, Ogic a bouclé le recrutement de Laurent Hugonenc, un membre de la sphère immobilière toulousaine qui a notamment passé une dizaine d'années chez Cogedim Midi-Pyrénées auparavant.

« Je suis là pour planter le drapeau et développer nos marchés, tout en m'appuyant sur les compétences disponibles en interne. Dès que nous aurons quelques sujets sur la table, nous irons chercher les compétences nécessaires pour le bureau de Toulouse », précise le nouveau directeur général d'Ogic Occitanie.

Membre du bureau de la Fédération des Promoteurs Immobiliers Occitanie Toulouse durant deux mandats, Laurent Hugonenc occupe aujourd'hui la vice‐présidence du Club de l'Immobilier de Toulouse, après en avoir assumé la présidence de 2012 à 2017.

Plus de dialogue ?

Le promoteur parisien débarque dans un marché de la promotion immobilière atone à Toulouse. Sur la grande agglomération toulousaine, ce sont seulement 2.274 biens neufs qui ont été mis en vente sur les trois premiers trimestres de 2023, selon des chiffres fournis récemment par L'Observer de l'immobilier toulousain, association qui réunit les promoteurs. C'est 43% de moins qu'en 2022, sur la même période, et 39% de moins qu'en 2021.

« Les besoins de la métropole de Toulouse ne sont pas satisfaits aujourd'hui (...) Un saut qualitatif est demandé à tous les acteurs de notre métier aujourd'hui (...) Je crois aussi beaucoup au dialogue très en amont des projets pour améliorer l'acceptabilité des projets immobiliers. Il faut enclencher une concertation avant même le dépôt du permis de construire et avoir un architecte qui s'insère dans ce dialogue. À Toulouse, nous sentons bien qu'il y a besoin de ce dialogue depuis trois à quatre ans », observe Virginia Bernoux.

Si Ogic ne compte pas faire « des centaines » de logements à Toulouse, le promoteur parisien souhaite apporter au territoire son expérience sur la réalisation d'opérations mixtes, mêlant logements, services publics et commerces, « qui répondent à des besoins d'un territoire ou d'un quartier », ajoute Laurent Hugonenc.





La caserne Vion, une ambition

Le promoteur Ogic est aussi spécialisé dans la réhabilitation, autrement dit la rénovation de bâtis anciens pour y installer du logement notamment. Par exemple, l'entreprise, au chiffre d'affaires de 500 millions d'euros en 2022, a été retenue dans le cadre d'un appel d'offres pour réhabiliter tout en conservant le bâti l'ancien hôpital de Tarare (Rhône) en logements et commerces. La société qui ouvre son bureau à Toulouse espère une issue identique pour un bâtiment emblématique de la Ville rose : la caserne Vion. Installée en plein coeur de ville, dans le quartier Saint-Cyprien, cette caserne de pompiers a été classée comme monument historique par les services de l'État en septembre dernier.

« Nous avons candidaté dans l'appel à projets mené par la mairie de Toulouse sur le devenir de la caserne Vion. Nous faisons partie des équipes retenues au second tour et nous espérons aller au bout car cela nous permettrait d'illustrer le savoir-faire d'Ogic », estime Laurent Hugonenc.

L'entreprise fraîchement installée à Toulouse est dans l'obligation d'être discrète sur son projet pour le moment, mais elle a bien imaginé un programme mixte pour ce site emblématique tout en préservant la façade et avec la volonté de « faire découvrir ce site aux Toulousains ». Pour tenter de convaincre les élus locaux, Ogic fait savoir qu'il s'est associé à un promoteur local. Le dénouement de cette consultation est espérée au début de l'année 2024.