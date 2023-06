L'Enac lance sa fondation pour lever 10 millions d'euros en cinq ans

« Il existe une véritable compétition internationale pour attirer les étudiants les plus brillants des pays émergents comme l'Inde ou la Chine, mais aussi d'Europe du Sud. Nous sommes en concurrence avec les départements aérospatiaux des grandes universités américaines, mais aussi avec des universités européennes », expliquait en février 2022 Olivier Lesbre, président du groupe Isae où l'Enac officialisait son rapprochement avec le groupe d'écoles d'ingénieurs.

Pour continuer d'attirer les meilleurs profils, l'École nationale de l'aviation civile, formation de référence pour les pilotes de ligne et les contrôleurs aériens, vient de créer sa propre fondation. « L'Enac disposait déjà d'un fonds de dotation qui a permis de collecter près de 10 millions d'euros depuis sa création en 2012. Mais en passant par une fondation, nous pourrons aller plus loin avec les partenaires industriels », explique Jean-Noël Laval, directeur de la fondation qui est présidée par Sadika Moussaoui, DRH d'ATR.

Des bourses pour étudier à l'étranger et attirer les meilleurs profils

Grâce à ce nouveau statut qui permet de recevoir des subventions publiques et de faire bénéficier aux grands donateurs de déductions fiscales, l'école compte doubler ses ressources avec l'objectif de lever 10 millions d'euros dans les cinq prochaines années.

La fondation Enac servira notamment à financer des bourses avec là aussi l'ambition de doubler les ressources (1,4 million d'euros ont été attribués à plus de 400 élèves via le fonds de dotation).

« L'année à l'étranger est désormais obligatoire dans le cursus ingénieur. Or, les étudiants les plus modestes peuvent se limiter dans leurs projets à cause du coût de certaines destinations. Nous avons un programme de bourses export (pour des montants allant de 1.000 à 7.000 euros). Avec la fondation, nous pourrons aider plus d'élèves et offrir des bourses plus importantes. Nous avons d'autre part un programme soutenu par le Gifas pour attirer les meilleurs étudiants internationaux dans les formations de l'école », illustre Jean-Noël Laval.

Treize étudiants issus de huit pays (Chine, Inde, Mexique, République du Congo...) ont pu en profiter.

Chaire drones et gratuité de la cantine

Les fonds apportés par les mécènes doivent permettre de financer de nouvelles chaires académiques. L'école a ainsi créé avec le soutien d'Airbus et Sopra Steria une chaire drones et une autre dédiée à la sécurité aérienne, également financée par l'avionneur européen. « L'Enac est la seule école à former à l'ensemble des métiers de la sécurité aérienne : pilotes, contrôleurs, ingénieurs. Il est important pour nous que cette culture de la sécurité aérienne perdure partout dans le monde », fait valoir Marc Hamy, vice-président Corporate Affairs au sein d'Airbus. Le constructeur aéronautique va mettre 100.000 euros tout comme les deux autres membres fondateurs de la structure, le groupe Aéroports de Paris et l'Enac.

L'établissement, qui rassemble déjà 15 entreprises partenaires qui apportent 95% de ses ressources, espère faire grandir les contributions individuelles à commencer par les grands donateurs. La fondation mènera aussi des actions sociétales avec, depuis le Covid, la gratuité de la cantine pour les élèves boursiers les plus modestes.