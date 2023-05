Semaine de quatre jours : un sous-traitant aéronautique lotois franchit le cap pour mieux recruter

« Aujourd'hui, on a beau mettre de gros salaires sur la table, ce n'est pas pour autant que les candidats postulent. Par contre, en combinant le salaire et un peu plus de temps libre à la maison, l'objectif est de rendre l'entreprise attractive pour recruter plus facilement », explique Sébastien Chassint, directeur général de Chassint peinture, sous-traitant aéronautique lotois fondé par son père en 1982.

Se démarquer face à la pénurie de talents

La société est spécialisée dans la peinture de pièces aéronautiques avec pour principal client Ratier-Figeac, premier fabricant mondial d'hélices, également basé dans le Lot. « Nous sommes le leader mondial sur la peinture d'hélices. 80 % du volume mondial passe par chez nous, soit à peu près 6.000 pièces par an qui sortent des ateliers sur cette seule activité. Chassint Peinture est qualifié pour Airbus, Thales et Safran avec un panel de 50 clients et 1.200 références de pièces », présente le dirigeant.

Avec la remontée des cadences aéronautiques et l'explosion de son activité de défense depuis la guerre en Ukraine, la PME de 53 salariés aimerait étoffer ses effectifs de dix à quinze salariés en 2023. Cinq recrutements ont déjà été réalisés depuis le début de l'année mais face aux besoins massifs du secteur (le Gifas annonce 25.000 recrutements en France rien qu'en 2023) la société lotoise veut sortir du lot. Pour attirer les talents, Chassint Peinture a annoncé il y a quelques jours lors d'un salon de l'emploi la mise en place de la semaine de quatre jours au sein de l'entreprise à compter du mois de septembre. « En ce moment, il y a énormément de recrutements dans la région notamment chez les grandes sociétés comme Ratier-Figeac et Figeac Aero. C'est une manière pour une PME d'une cinquantaine de salariés comme la nôtre de se démarquer », avance Sébastien Chassint.

Le dirigeant a aussi été séduit par des expériences réussies en France à l'instar du groupe informatique LDLC (un millier de salariés) avec des gains de productivité à deux chiffres. Plus récemment, des entreprises toulousaines comme Alu Sud et Bois Design ont franchi le cap.

Un afflux de CV depuis l'annonce

La nouvelle s'est déjà répandue comme une traînée de poudre. « Nous avons reçu une dizaine de CV avec des candidats intéressés par la semaine de quatre jours avant de s'intéresser au métier de peintre. D'habitude, c'est l'inverse. On vient voir les salles de peinture avant de regarder l'organisation du travail ».

Chassint Peinture a été aussi encouragé dans cette démarche par ses donneurs d'ordres. La quasi-totalité des collaborateurs sont en faveur de la mesure. Les salariés devront réaliser 35h ou 38h en quatre jours avec des aménagements de leur planning.

« Cela signifie travailler 50 minutes à 1h30 par jour suivant le contrat de travail. Les salariés vont commencer plus tôt à 7h ou 8h et terminer à 17h30 avec une heure de pause déjeuner. Et pour les postes pénibles, nous ajoutons une pause supplémentaire l'après-midi. Le but n'est pas que ce soit le bagne, bien au contraire. Pour moi, l'essentiel est que les salariés fassent leurs heures. La moyenne d'âge dans l'entreprise est de 35 ans, les salariés sont très dynamiques et se donnent déjà à 100% au travail », commente le chef d'entreprise.

Sébastien Chassint en est persuadé, des salariés heureux au travail seront plus efficaces. Le directeur y voit aussi l'opportunité de gagner des capacités de production supplémentaires. « Des opérations qui ne se faisaient plus le soir parce qu'il ne restait plus qu'une demi-heure avant la débauche pourront être menées », note-t-il.

Polyvalence pour assurer la continuité de la production

En revanche, l'entreprise devant livrer tous les jours ses clients, elle ne peut se permettre de fermer ses ateliers un jour entier. Chassint Peinture a donc prévu de scinder ses effectifs en deux, avec une équipe travaillant du lundi au jeudi et une autre du mardi au vendredi. Les salariés devront revenir à la semaine de cinq jours l'été et à Noël pour pallier le roulement des effectifs avec les congés payés. Le sous-traitant qui dispose depuis quelques années de son propre centre de formation mise sur la polyvalence de ses collaborateurs pour assurer une continuité de la production.

« Un salarié doit pouvoir peindre aussi bien sur le secteur défense que dans l'aéronautique. Cette polyvalence avec des personnels avec une double, une triple voire une quadruple compétence par rapport à chaque poste facilite le déploiement de la semaine de quatre jours », fait remarquer Sébastien Chassint.

En pleine croissance, la société qui a atteint trois millions d'euros de chiffre d'affaires, investit chaque année pour devenir une usine 4.0 avec l'arrivée dernièrement d'un robot de sablage avec un scanner 3D, des essais sur des exosquelettes pour les postes pénibles, une numérisation avancée grâce à des tablettes sur tous les postes de travail. Chassint Peinture souhaite aussi arriver dans deux ans à 75 % d'autoconsommation électrique grâce à l'installation de ses propres panneaux solaires. En pleine croissance, l'entreprise qui s'étend aujourd'hui sur 3.500 m2 d'usine vient d'acquérir 5.000 m2 de terrain pour détenir des capacités d'agrandissement. Avec l'essor de son activité défense, la PME s'est dotée récemment d'un bâtiment supplémentaire de 300 m2 pour répondre aux besoins de ce secteur.

