Toulouse : Specialisterne facilite le recrutement des profils neuroatypiques (autisme, DYS, TDAH)

Entre Good doctor qui met en scène un interne en chirurgie atteint du syndrome d'Asperger, Atypical diffusée Netflix montrant le quotidien d'un lycéen autiste ou encore The A World sur Disney+... les séries mettant en avant (avec plus ou moins de réalisme) des personnes autistes se sont multipliées ces dernières années sur le petit écran. Pourtant, l'insertion professionnelle de ces personnes neuroatypiques reste encore aujourd'hui très complexe.

« Les personnes autistes ne sont pas des petits génies, c'est un raccourci contre lequel nous luttons. Par contre, 70 % des adultes autistes ont soit une intelligence moyenne et quelques-uns sont en effet brillants et ont une intelligence supérieure à la moyenne. Et c'est dommage que des personnes avec une telle rigueur, une droiture, cette endurance, cette mémoire et ce sens du détail se retrouvent des années au chômage. De telles compétences pourraient être très utiles dans une équipe », plaide Gabrielle Blinet.