Aéronautique : « Pour recruter, un job dating ne suffit plus » (Derichebourg Intérim)

« C'est la première fois qu'un recruteur met les pieds à la Foire de Toulouse », lance Céline Dirson, directrice générale chez Derichebourg Intérim et recrutement. Au milieu des étals de produits locaux où se pressent chaque année plus de 100.000 visiteurs, la société d'intérim a installé cette semaine un stand pour présenter les opportunités d'emploi et de formation dans l'aéronautique.

Plus de 1.500 postes d'intérim recherchés à Toulouse dans l'aéronautique

La filière prévoit de recruter 15.000 personnes en France cette année d'après le Gifas dont près de 2.300 recrutements rien qu'à Toulouse pour Airbus dans l'optique d'atteindre au milieu de la décennie un niveau historique de production d'avions. Pour combler les besoins de l'avionneur européen dans la remontée des cadences, Derichebourg recherche à Toulouse actuellement 700 cols blancs et 850 cols bleus rien que pour l'intérim avec beaucoup de postes d'ajusteurs-monteurs, d'intégrateurs cabine, de câbleurs, d'électriciens mais aussi dans les fonctions support, la qualité, les achats...

La société, qui compte une soixantaine d'agences en France et une base de 325 000 candidats, doit bouleverser ses méthodes de travail pour attirer de nouveaux profils.

« Avant, notre métier consistait à diffuser des offres d'emploi sur les principales plateformes en ligne et d'assister à des salons, des job datings et à travailler avec les missions locales. Aujourd'hui, cela ne suffit plus. Un candidat qui dépose son CV sur une plateforme comme Indeed va être appelé entre 18 et 20 fois dans la journée, dès l'instant où il aura les compétences nécessaires. Si nous ne l'appelons pas dans les premiers, le candidat aura déjà trouvé une mission », observe Cécile Dirson.

Avant d'ajouter : « Avec un taux de chômage à 7 % en France et des besoins aussi importants à Toulouse dans l'aéronautique, si nous nous contentons de nous adresser aux demandeurs d'emploi, nous faisons vite faire le tour. La pénurie de compétences nous oblige à recruter différemment et à aller explorer des lieux dans lesquels nous n'aurions jamais mis les pieds il y a quelques années. »

Une foire, un festival de musique et des salles de sport

D'où l'idée d'être présent à la Foire de Toulouse pour parler au plus grand nombre. « Cela peut être de faire découvrir ces métiers aux enfants ou faire passer le message aux grands-parents dont les petits-enfants peuvent être intéressés par ces emplois », estime la directrice générale de Derichebourg Intérim. La société aimerait capter aussi « les chercheurs passifs », ces demandeurs d'emploi qui n'ont pas mis leur CV sur sur les plateformes en ligne et qui pourraient avoir envie de découvrir les métiers de l'aéronautique.

Au-delà du stand d'exposition classique, Derichebourg a installé au coeur de la Foire de Toulouse un mur lumineux sur lequel les visiteurs sont invités à tester leurs réflexes.« Il faut appuyer le plus vite possible sur le point lumineux qui apparaît. Cela nous permet aussi d'observer l'esprit d'équipe entre les joueurs si cher à Airbus », fait remarquer Elodie Morgado, directrice QSE au sein de la société. Derichebourg compte renouveler l'expérience lors du festival de musique Rio Loco organisé en juin prochain et très prisé des étudiants toulousains. Et puis, le groupe aimerait aussi bientôt nouer un partenariat avec ...des salles de sport. « L'idée, c'est vraiment d'arriver régulièrement sur la salle de sport pour mener des ateliers de construction de CV ou sur la nutrition et de pouvoir offrir des abonnements à nos candidats », décrit Cécile Dirson.

En parallèle, Derichebourg Intérim et recrutement veut s'appuyer sur les bailleurs sociaux pour mieux toucher les quartiers prioritaires. « J'ai été très étonnée lors d'un récent forum emploi à Drancy en Seine-Saint-Denis d'entendre des jeunes de quartiers qui ne pensaient même pas pouvoir intégrer des formations en aéronautique. Il faut désacraliser ces métiers qui sont ouverts à tous à condition évidemment d'un excellent savoir-être », poursuit-elle. Le groupe va tester le 25 mai prochain à la Cité Jardins à Blagnac une première journée avec des ateliers de découverte des métiers et des formations de l'aéronautique.