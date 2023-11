Ski : malgré l'inflation, les Pyrénées s'attendent à faire le plein

52 euros le forfait journée à Saint-Lary, 46 euros à Font-Romeu, 43 euros au Grand Tourmalet... avec l'inflation, les tarifs pour skier flambent dans les Pyrénées. « Nos forfaits de ski suivent le même niveau que le coût de la vie. Cette inflation nous impacte à tous les niveaux : aussi bien sur les salaires que pour l'énergie », rappelle Yves Rougier, président d'Altiservice qui exploite les stations de Saint-Lary et de Font-Romeu.

Flambée des coûts d'énergie et hausses de salaire historiques

Même constat du côté de N'PY, le réseau le plus puissant des Pyrénées qui regroupe sept stations (dont Peyragudes et le Grand Tourmalet) et le Pic du Midi. « Comme toutes les entreprises, nous sommes impactés par le coût de l'énergie qui est passé en un an de 5 % à 15 % de nos charges en moyenne », fait remarquer Guillaume Roger, directeur opérationnel de N'PY RESA.

« Il faut savoir que l'année dernière, au niveau de la branche professionnelle, nous avons augmenté de 7,1 % les salaires pour les professions au premier niveau de notre grille. C'est une décision historique avec un accord signé par la CGT et FO. Le patronat veut permettre aux salariés de bien vivre sur nos territoires », commente pour sa part Anne Marty, directrice adjointe d'Altiservice.

Cette hausse des tarifs n'impacte pas en tout cas l'activité des domaines. Malgré une répercussion partielle de l'inflation sur les forfaits la saison passée, le réseau N'Py a atteint 60 millions d'euros de chiffre d'affaires et totalisé près de deux millions de journées-ski, soit légèrement moins que sur la saison 2021-2022 qualifiée d'exceptionnelle en terme d'enneigement et d'ensoleillement. Début janvier, les stations de ski des Pyrénées avaient dû recourir à de l'activité partielle en raison du manque de neige.

Saint-Lary est le plus grand domaine skiable des Pyrénées françaises avec plus de 100 km de pistes. (Crédits : Altiservice)

« Le prix n'est pas un frein quand les conditions météo sont réunies »

Altiservice a réalisé de son côté, 1,1 million de journées-ski et 33 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la saison passée. « Sur Saint-Lary entre fin janvier à fin février, nous avons augmenté de 35 % la fréquentation par rapport à l'année dernière qui était une excellente saison. Cela montre une vraie appétence pour le ski. Le prix n'est pas un frein quand les conditions météo sont réunies », remarque Akim Boufaïd, directeur du plus grand domaine skiable des Pyrénées françaises avec plus de 100 km de pistes.

D'autant qu'« il existe une ribambelle de possibilités pour payer moins cher sa venue entre les forfaits saison, les tarifs pour les scolaires... », relève Guillaume Roger. « Seuls 30% des skieurs paient le tarif plein », ajoute-t-il.

Les mois à venir s'annoncent sur la même lancée. « Nous observons une hausse de 4 % des réservations par rapport à l'année dernière à la même date. Ce rythme est rassurant. Ensuite, sur les forfaits saisons qui ciblent les habitués du ski, notre dernière promotion a permis de vendre le même nombre de tickets que l'année dernière », assure Guillaume Roger. Les professionnels du ski se tiennent prêts à ouvrir les stations dès le premier week-end de décembre.

