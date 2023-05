Aéronautique : Collins Aerospace va doubler son activité nacelles à Toulouse d'ici 2026

En février dernier, Airbus dévoilait la nouvelle vie de l'usine Lagardère à Toulouse. Le mythique site de production de l'A380 a été transformé et modernisé pour accueillir la nouvelle ligne d'assemblage de la famille A320 NEO à Toulouse, programme qui vise des niveaux records au milieu de la décennie. Cette contribution toulousaine aux perspectives de production affichées par l'avionneur européen profite également à ses fournisseurs. C'est le cas notamment de Collins Aerospace qui dispose dans la Ville rose d'un site de production de nacelles et d'un centre de réparation associé.

Lire aussiUsine dernier cri à Toulouse : la nouvelle arme d'Airbus pour creuser l'écart avec Boeing

« La première nacelle a été livrée il y a cinquante ans, en juillet 1973. La 1.000e en 1988, la 10.000e en 2007 et nous devons atteindre aujourd'hui environ 16.000 exemplaires livrés depuis la création du site », retrace Patrick Galopin, directeur général de Collins Aerospace Aerostructures.

Avant de développer :

« Nous recevons un moteur nu et notre boulot est d'installer tout l'habillage autour. Une nacelle est composée de trois éléments principaux : l'entrée d'air, le capot fan qui protège le moteur des intempéries et qui assure l'aérodynamisme et l'élément le plus important, c'est l'inverseur de poussée utilisé lors de l'atterrissage de l'avion. Notre travail consiste aussi à installer tous les systèmes (pompes à carburant, pompes hydrauliques...) qui font le lien entre la génération primaire et le pylône de l'avion qui lui ensuite va distribuer l'air, l'électricité... »