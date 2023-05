Aéronautique : Figeac Aéro dopé par la remontée des cadences

Mois après mois, Figeac Aéro retrouve des couleurs. Premier sous-traitant aéronautique européen avant la crise, le groupe lotois avait vu son chiffre d'affaires chuter de moitié avec le Covid, passant de 441 millions en mars 2020 à 205 millions d'euros au printemps 2021. Depuis, le sous-traitant remonte progressivement la pente. À fin mars 2022, le groupe lotois avait réalisé un chiffre d'affaires annuel de 282 millions d'euros.

Figeac Aéro a annoncé ce 24 mai un exercice 2022-2023 avoir « atteint son objectif de croissance ». L'entreprise a vu son chiffre d'affaires bondir de plus de 20% sur un an pour s'établir à 341 millions d'euros. La croissance d'activité frôle même les 23% en ne prenant que la division aérostructures et aéromoteurs, la hausse étant plus modérée sur les activités de diversification (défense, énergie et oil & gas en progression de quasiment 7%).

Un outil industriel taillé pour la croissance

« Cette performance reflète principalement la hausse des cadences de production des grands industriels du secteur, avec lesquels Figeac Aéro continue de renforcer ses partenariats », analyse le groupe. Airbus vise sur l'A320, 65 appareils produits par mois à la fin 2024, puis 75 par mois à la fin 2026 (contre 43 par mois sur l'année 2022), pour l'A350, 9 appareils par mois à la fin 2025 (contre 5 sur l'année 2022). De son côté, Boeing projette pour le B737, 38 avions par mois à la fin 2023, puis 50 par mois à la fin 2025 ou début 2026 (contre 31 en 2022).

Figeac Aéro « dispose d'un atout majeur avec une empreinte industrielle d'ores et déjà dimensionnée pour la croissance » estime le groupe fondé en 1989 qui avait connu avant le Covid une croissance fulgurante, passant de 19 à 441 millions d'euros de chiffre d'affaires entre 2000 et 2020. Au total, le spécialiste des pièces aéronautiques métalliques affiche un carnet de commandes d'environ 3,4 milliards d'euros.

De nouvelles usines en Arabie Saoudite et en Chine

Par ailleurs, le groupe souligne qu' « avec la certification AS9100 obtenue en juillet 2022 par sa joint-venture en Arabie Saoudite, et avril 2023 par sa joint-venture en Chine, le groupe dispose désormais de deux entités pleinement opérationnelles, implantées dans des régions à très fort potentiel qui devraient enregistrer la plus forte croissance du trafic aérien, et la demande résultante en nouveaux appareils ».

Figeac Aero avait profité de la visite d'Emmanuel Macron dans les pays du Golfe en décembre 2021 pour finaliser une joint-venture avec Saudi Arabian Military Industries (Sami), consortium d'Etat des industries militaires d'Arabie saoudite, avec une cible de 50 millions de dollars d'investissements pour créer une usine de pièces d'aérostructures de haute précision.

Par ailleurs, le groupe lotois vient d'inaugurer une usine de 2.500 m² dédiée aux pièces aluminium de petite dimension et née du rapprochement avec Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd, un acteur majeur de la production d'aluminium à forte valeur ajoutée. La co-entreprise mise « sur les opportunités de croissance liées au fort développement attendu du marché aéronautique asiatique et chinois - le trafic aérien de ce dernier devrait atteindre une croissance annuelle de 5,3% par an sur les 20 prochaines années, matérialisant une demande de plus de 8.400 appareils, soit plus de 20% du marché mondial sur cette période ». La joint-venture envisage même d'étendre la production à des pièces en aluminium de grande dimension.

Sur le plan financier, Figeac Aéro escompte un EBITDA courant entre 38 et 42 millions d'euros et des free cash flows positifs sur l'exercice 2022-2023. La cible est d'atteindre un chiffre d'affaires compris entre 400 et 430 millions d'euros sur 2024-2025 et de ramener la dette entre 280 et 300 millions d'euros à cet horizon.