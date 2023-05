Spatial : Élodie Viau poursuit son ascension chez Airbus

C'est un poste-clé au sein du géant européen du spatial. D'après les informations de La Tribune, Airbus Defence and Space va nommer à compter du 1er juin Élodie Viau responsable de la transformation de l'ingénierie des systèmes spatiaux et dès janvier 2024, elle prendra la suite d'Arnaud de Rosnay à la tête de l'ingénierie des systèmes et des engins spatiaux. Elle rendra compte à Francisco Javier Sanchez Segura, vice-président exécutif de l'ingénierie et membre du comité exécutif d'Airbus. Arnaud de Rosnay va conseiller la nouvelle recrue dans ses fonctions avant de faire valoir ses droits à la retraite dans le courant de l'année prochaine.

Une ingénieure multidiplômée

Âgée de 38 ans, Élodie Viau va donc poursuivre son ascension éclair chez Airbus. L'ingénieure est diplômée de Telecom SudParis et est également titulaire d'un master en satellites de télécommunications de l'Isae-Supaero à Toulouse et en études et gestion de l'espace de l'International Space University à Strasbourg. En outre, elle a obtenu un MBA de The Open University.

Une fois tous ses diplômes en poche, Élodie Viau a intégré en 2008 le fournisseur de services de télécommunications par satellites SES. Entrée comme stagiaire, elle a occupé plusieurs postes d'ingénierie jusqu'à ce qu'elle soit nommée vice-présidente du programme technologique sur le satellite SES-17 et du développement du segment New Space.

L'ex-pilote du réseau télécoms pour la Lune

Après plus de douze ans chez SES, Élodie Viau a rejoint l'Agence spatiale européenne en 2020 en tant que directrice des télécommunications et des applications intégrées. Elle a notamment piloté le projet Moonlight pour le compte de l'ESA.

« Moonlight a pour ambition de développer des services de télécommunication et navigation autour de la Lune afin de développer l'économie lunaire, grâce au développement d'un réseau satellitaire autour de la Lune (...) On réfléchit avec la Nasa sur des standards en matière de télécommunication et de navigation afin que ces futurs services soient utilisés par les autres agences spatiales et aussi l'ouvrir à des applications commerciales (...) Sur les 10 prochaines années, 250 missions institutionnelles et privées sont prévues. qui représentent un investissement de plus de 100 milliards d'euros. Pour le moment, chaque mission doit partir avec ses propres systèmes embarqués de navigation et télécommunication. Leur fournir ce service doit permettre à ces acteurs de se concentrer sur leurs missions principales », expliquait Élodie Viau en mai 2022 lors de sa participation au Space Forum organisé par La Tribune à Toulouse.

