Ingénierie : à Toulouse, Scalian bientôt racheté par Wendel pour tripler son chiffre d'affaires

Scalian change de mains. Fondée en 1989 à Toulouse sous le nom Eurogiciel et figurant désormais dans le top 10 des sociétés d'ingénierie en France, l'entreprise est en passe d'être rachetée par Wendel. La société d'investissement vient d'annoncer être en négociations exclusives pour acquérir auprès du fonds belge Cobepa la majeure partie des parts de Scalian. Dans l'opération, Wendel compte investir environ 550 millions d'euros sachant que la valeur d'entreprise est évaluée à 965 millions d'euros.

Une forte reprise portée par l'aéronautique

Scalian est loin d'être aux abois. La société, qui emploie aujourd'hui 5.200 collaborateurs dans neuf pays, a vu son chiffre d'affaires bondir, passant de 310 millions d'euros en juin 2022 pour atteindre probablement 510 millions d'euros sur l'exercice en cours avec 74 millions d'euros d'Ebitda.

À Toulouse, Scalian concentre aujourd'hui près de 900 salariés entre le siège social et les activités de ses divisions et avait annoncé en début d'année un plan de recrutement de 300 personnes supplémentaires à Toulouse en 2023. Après un trou d'air durant la crise sanitaire, la société d'ingénierie est désormais portée par la forte reprise du secteur aéronautique et la bonne santé du spatial.

Scalian bénéficie aussi d'une dynamique soutenue autour des enjeux environnementaux pour ses clients historiques mais également à destination de nouveaux secteurs dans le ferroviaire ou l'énergie. « Nous accompagnons par exemple Airbus Commercial dans la déclinaison de ses objectifs environnementaux vers ses fournisseurs. Nous essayons de plus en plus aussi de proposer des solutions dans le domaine des achats responsables, nous avons aussi des prestations ponctuelles sur de l'analyse de cycle de vie, des bilans carbone... », détaillait en février dernier Sylvain Bouchaud, directeur régional de la division performance des opérations de Scalian dans le Sud-Ouest.

Viser 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2028

Une belle dynamique qui intéresse de près le nouvel investisseur.

« Scalian, c'est 30 % de croissance par an de chiffre d'affaires depuis 2015 dont plus de 12 % de croissance organique. Pour nous, cette capacité de croissance est intacte. Nous pensons que Scalian a un potentiel significatif de développement par croissance interne et par des acquisitions sélectives visant à atteindre en 2028 autour de 1,5 milliard d'euros du chiffre d'affaires », indique à La Tribune, son président Laurent Mignon.

Pour continuer à faire grandir Scalian, Wendel vise à la fois des segments d'activités porteurs pour accompagner la digitalisation de l'économie, l'essor de la RSE et des enjeux environnementaux mais aussi une plus forte internationalisation de l'entreprise en s'appuyant sur la présence de la société d'investissement notamment aux États-Unis.

Première opération en France dans le non coté depuis 2011

Cette opération s'inscrit dans le prolongement direct de la stratégie avancée par Wendel lors de la présentation de ses derniers résultats :

« Nous nous sommes fixés une enveloppe d'environ deux milliards d'euros sur les deux prochaines années pour investir principalement dans des sociétés non cotées que nous allons accompagner en étant majoritaire et en jouant son rôle d'actionnaire actif aux côtés des managers avec des tickets de l'ordre de 300 à 600 millions d'euros », relève Laurent Mignon.

Scalian représente le premier investissement dans le non coté en France pour Wendel depuis 2011. Sous réserve d'obtention des différents feux verts réglementaires, la finalisation de cette opération devrait intervenir au deuxième semestre 2023.