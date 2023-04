Cancer : Pierre Fabre met la main sur la marque Même

Le groupe Pierre Fabre s'agrandit. Le géant pharmaceutique et de la dermo-cosmétique vient d'annoncer l'acquisition de Même. Cette marque propose la première gamme de soins de la peau, du cuir chevelu et des ongles, élaborée en collaboration avec des oncologues et dermatologues, pour répondre aux effets indésirables des traitements anticancéreux et les prévenir. Actionnaire minoritaire depuis cinq ans, Pierre Fabre acquiert aujourd'hui la totalité du capital de Même auprès des co-fondatrices et du fonds d'investissement Eutopia via son fonds Otium Consumer.

Répondre aux effets secondaires des chimiothérapies

Lancée en 2017 sur les réseaux sociaux, la marque Même a été créée par Judith Levy Keller et Juliette Couturier qui, par ailleurs, en conservent la direction générale après le rachat de Pierre Fabre. La volonté commune des deux fondatrices de créer une marque telle que Même tire ses origines d'expériences douloureuses communes. « Nos deux mères ont été touchées par le cancer et comme nous travaillions toutes les deux dans la cosmétique nous avons remarqué qu'il n'existait pas de tels produits dans le commerce. Nous avons donc décidé de créer Même pour répondre à ce besoin » , raconte Juliette Couturier.

Les chimiothérapies ont de lourds effets secondaires sur les patients parmi lesquels des modifications cutanées allant des rougeurs à la sécheresse de la peau et du cuir chevelu jusqu'à la perte des ongles dans certains cas.

« Outre le côté esthétique, ces effets secondaires peuvent être douloureux, c'est pourquoi nous avons voulu répondre au besoin de traiter ses désagréments physiques grâce à notre gamme de produits », explique la co-fondatrice de Même.

La marque propose différents produits comme des crèmes hydratantes, des vernis à ongles au silicium pour les protéger et les renforcer, mais aussi des sérums revitalisant pour les cils et sourcils, et même, des compléments alimentaires pour favoriser la repousse des cheveux et des ongles. « C'est une autre façon de combattre la maladie », ajoute-t-elle. Les produits de la marque sont fabriqués dans des laboratoires français avec de nombreux actifs naturels et sont compatibles avec les traitements anticancéreux.

Distribuée dans près de 5.000 magasins

Aujourd'hui la concurrence sur le marché de la dermo-cosmétique spécialisée dans l'oncologie est peu significative. Juliette Couturier, la co-fondatrice, décrit Même comme « la marque de référence » pour les peaux fragilisées par les traitements oncologiques. La marque propose un catalogue de 46 produits auprès de 4.800 pharmacies et parapharmacies, ainsi que sur son site de vente en ligne. Elle offre également un accompagnement des malades à travers des podcasts et des conseils sur un blog dédié. « Cette démarche d'accompagnement du patient sera portée et amplifiée au sein de Pierre Fabre, parce qu'elle est précieuse, mais aussi parce qu'elle correspond parfaitement à nos propres valeurs », affirme Frédéric Ennabli, directeur général Pierre Fabre Dermo-Cosmétique.

« Lorsque j'ai rencontré Judith et Juliette il y a cinq ans, j'ai compris que nous partagions des valeurs communes et que leur projet avait un fort potentiel de développement », explique Eric Ducournau, directeur général du groupe Pierre Fabre. C'est sur ce constat que les Laboratoires Pierre Fabre sont très vite devenu actionnaires minoritaires de Même. Les produits de Même sont élaborés avec un souci d'une sécurité et d'une efficacité démontrée, c'est en cela « que nous nous sommes reconnus dans le sérieux de Même, mais aussi dans leur générosité », détaille Marc Alias, directeur de la communication et engagement du groupe Pierre Fabre. En effet, Même reverse depuis sa création 1 % de son chiffre d'affaires à la recherche contre le cancer (Unicancer), tout comme Pierre Fabre qui reverse une partie de ses dividendes à une fondation d'utilité publique.

Un développement à l'international

« La prise de participation était doublée d'un accord commercial (à hauteur de 15 %) en 2018. Le groupe Pierre Fabre a donc permis à Même de s'implanter dans les pharmacies et parapharmacies françaises », précise Marc Alias. Une implantation effectuée grâce au réseau commercial de la principale marque du groupe Pierre Fabre, Eau Thermale Avène, qui a présenté les produits Même aux pharmaciens. Ce partenariat commercial a démarré en 2018. Désormais, la volonté de Même et de Pierre Fabre est d'exporter les produits de la marque à l'international.

« Nous sommes actuellement implantés dans dix pays en dehors de la France, majoritairement francophones et limitrophes de l'Hexagone. Nous cherchons maintenant à délimiter les nouveaux marchés auxquels nous souhaitons nous attaquer, c'est pour cela que nous allons partir à la recherche de potentiels partenariats à l'étranger », détaille Juliette Couturier.

Même si le montant du rachat de la marque reste confidentiel, cette opération a de quoi être prometteuse pour Pierre Fabre, puisque la marque enregistre depuis sa création une forte croissance, en 2022, elle était de 45 %. « L'objectif est de donner à Même tous les moyens pour atteindre ses pleins potentiels », conclut la co-fondatrice.

