À Toulouse, la nouvelle banque SG Courtois se prépare à une bascule informatique cruciale

LA TRIBUNE - C'est une petite révolution à Toulouse. Depuis le 1er janvier, la Banque Courtois, doyenne des banques françaises fondée en 1760, a été radiée du registre du commerce pour acter sa fusion (et celle des sept autres filiales du groupe Crédit du Nord) avec le réseau Société Générale. Pouvez-vous revenir sur les grandes étapes à venir de cette vaste réorganisation ?

HÉLÈNE SAUVAN - Au 1ᵉʳ janvier 2023 a été créée officiellement en France l'entité juridique de la banque SG, née de la fusion du réseau Société Générale et des banques du groupe Crédit du Nord. À Toulouse, le groupe Crédit du Nord était représenté par la Banque Courtois et à Montpellier par la Société marseillaise du Crédit. Désormais, en Occitanie, toutes ces enseignes deviennent SG Courtois. La direction régionale de la banque est implantée à Toulouse où sont regroupées 140 personnes sur toutes les fonctions de siège (direction commerciale, DRH, logistique, conformité, marketing, secrétariat général...).

La deuxième étape interviendra à partir de fin mars. Treize agences en Occitanie vont être mises aux couleurs de SG Courtois. Et puis le week-end du 13-14 mai, les clients SG Courtois issus de Crédit du Nord, basculeront vers le système informatique de SG : ils auront ainsi accès à leur nouvelle banque en ligne et une nouvelle application.

Dans les prochaines semaines, treize enseignes en Occitanie vont passer sous enseigne SG Courtois. Ici une photo rue Rémusat à Toulouse. (Crédits : Rémi Benoit).

C'est l'une des grandes inquiétudes de cette fusion. En avril 2021, un rapport mandaté par le Comité d'entreprise (CSE) du Crédit du Nord pointait « des risques d'insatisfaction et d'attrition significatifs entre bascule informatique et dysfonctionnements inhérents » à cette réorganisation, en reprenant l'exemple de la bascule opérée en 1992 au moment de l'arrivée de la Banque Courtois au sein du Crédit du Nord. Craignez-vous une perte de clientèle ?

Il n'y a aucune raison d'avoir une attrition spécifique avec la bascule informatique. La première bascule informatique qui concernait quatre banques (Rhône-Alpes, Nuger, Tarneaud et Laydernier) a été réalisée le 11 et 12 mars avec succès. Trente ans ont passé depuis l'arrivée de la Banque Courtois au sein du Crédit du Nord. Cela fait deux ans et demi, que les équipes (1.600 collaborateurs mobilisés) travaillent sur cette bascule informatique. Nous avons donc bénéficié d'un long temps de préparation. Nous avons informé très en amont les clients des changements. Dans le cas où certains produits bancaires n'existaient pas chez Société Générale, nous avons vu avec les clients pour les diriger vers les offres adéquates. Mais il s'agit de cas de figure isolés.

Quelques semaines avant cette bascule, les clients vont recevoir le nouveau RIB, sachant que, évidemment, toutes les opérations seront transférées pendant plus d'un an et demi. L'avantage, c'est que les clients bénéficieront d'un RIB invariant qui permet de changer si besoin d'agence dans toute la France sans modifier ses coordonnées bancaires.

Et le changement de marque, peut-il rebuter certains clients ?

Sincèrement, depuis l'annonce de la fusion, nous n'avons pas constaté d'attrition à ce niveau que ce soit sur les clients particuliers, professionnels ou entreprises. SG Courtois dont le produit net bancaire est d'environ 420 millions d'euros, trois fois plus que celui de la Banque Courtois seule, dispose d'environ 10% de parts de marché chez les particuliers et une forte implantation (approchant 20% de parts de marché) auprès des clients professionnels (commerçants, artisans, TPE, professions libérales) et entreprises. Le fait qu'il y ait une direction régionale permet d'avoir des décisions plus locales et plus rapides. Un professionnel aura toujours un interlocuteur unique pour son activité professionnelle et ses affaires privées.

Par ailleurs, à Toulouse, au sein de l'agence Société Générale Private Banking dirigée par Laurent Bonnevialle, nous allons créer un segment grandes fortunes. Il concerne les clients avec plus de 25 millions d'euros d'avoirs en gestion et sera piloté par Jean Charles Gervais, ex-responsable de la banque privée Courtois. Précédemment ces clients, chez Société Générale, étaient gérés depuis Paris.

La nouvelle direction régionale de SG Courtois à Toulouse (Crédits : Rémi Benoit).

Concernant les agences, une première vague de regroupements a été actée avec la suppression de dix agences Banque Courtois (dont Montauban, Millau et Saint-Girons) et huit agences Société Générale (dont Aucamville, Saint-Gaudens et Revel) qui représentent 87 postes en moins en octobre 2023 (dont 38 pour le seul réseau Banque Courtois). Les syndicats dénoncent ces réductions de postes et la CFDT craint le passage vers un modèle de banque à distance. Que répondez-vous?

Le programme de transformation s'étale sur trois années. À fin 2025. SG Courtois ce sera 1.500 collaborateurs, 160 points de vente et 9 centres d'affaires entreprises. Nous réalisons des regroupements d'agences puisque certaines d'entre elles sont très proches géographiquement mais nous ne quittons aucune ville.

Sur le marché des entreprises, il y aura plus de conseillers. Les particuliers vont bénéficier de plus d'immédiateté et d'autonomie pour les opérations courantes avec des conseillers premium, un dispositif patrimonial et des spécialistes. Donc nous maintenons véritablement ce modèle de proximité. Et puis l'application Société Générale, considérée comme la première du marché, offre beaucoup plus de fonctionnalités que celle de la Banque Courtois.

Que va-t-il se passer pour les collaborateurs en Occitanie ?

D'ici fin 2025, l'effectif SG Courtois en Occitanie va passer de 1.690 à 1.535 postes dont 700 collaborateurs sur la métropole toulousaine et environ 600 à Montpellier. Il n'y aura pas de départs contraints car les départs naturels suffiront. D'ailleurs, nous continuons à recruter en externe pour combler les besoins. Pour les collaborateurs, c'est finalement de nombreuses opportunités avec de nouveaux métiers et des possibilités de mobilités géographiques pour ceux qui le souhaitent.

Depuis le début de l'année, un programme de formation a été mis en place pour former les collaborateurs à leurs nouveaux outils de travail. De plus, nous avons déployé le compagnonnage. Des collaborateurs issus de Société Générale qui connaissent l'outil informatique vont guider leurs collègues des agences Courtois les premiers jours, voire les premières semaines. Nous avons aussi organisé des immersions pour que les collaborateurs issus de la banque Courtois ou Société marseillaise du Crédit voient la façon dont leurs collègues utilisent les outils. De mon côté, je passe actuellement trois jours par semaine sur le terrain pour faire aussi cette fusion des cultures.

Que va devenir le siège historique de la Banque Courtois rue Rémusat à Toulouse ?

Plusieurs scénarios sont toujours à l'étude. Nous avons actuellement trois grands centres à Toulouse : Rémusat, Labège et Balma avec une volonté de faire travailler tout le monde ensemble. La décision sera prise au second semestre 2023.