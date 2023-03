Solaire : Amarenco lève 300 millions d'euros pour devenir le n°1 français du stockage de grande taille

Après avoir levé 15 millions d'euros puis 150 millions en 2020, Amarenco franchit un nouveau cap en annonçant ce mardi 14 mars une levée de fonds de 300 millions d'euros. Ce nouveau tour de table permet à l'investisseur britannique, Arjun Infrastructure Partners d'entrer au capital et de rejoindre un pool d'investisseurs du groupe Crédit Agricole et Tikehau Capital.

Créé à Cork en Irlande et disposant de son principal siège opérationnel à Lagrave dans le Tarn, Amarenco est un producteur indépendant d'électricité photovoltaïque. Son métier consiste à produire des électrons et à les vendre à des acheteurs, comme EDF en France, ou en direct à des grands groupes via des contrats d'approvisionnement en énergie.

De Coca-Cola à de petits parkings

À ce jour, le groupe a déjà mis en activité 400 MW et 600 MW supplémentaires sont en construction. Cette activité autour des centrales solaires connaît une croissance très soutenue avec « un rythme de croisière de 500 MW à un GW mis en exploitation par an via environ 500 projets ».

« Après avoir levé plus de 550 millions de fonds propres, nous sommes devenus une entreprise de taille intermédiaire (ETI) et notre particularité est d'être positionné sur des projets de différentes tailles. Les mastodontes du secteur, Total et compagnie, se concentrent davantage sur les grands projets quand les acteurs locaux développent de petits projets », remarque Alain Desvignes, directeur général et cofondateur d'Amarenco. De son côté Amarenco développe à la fois des programmes sur plusieurs sites dans le monde pour Décathlon (plusieurs centaines de magasins équipés) ou Coca-Cola mais réalise toujours de petits projets (au moins 1 MW) de toitures ou d'ombrières photovoltaÏques sur les parkings de PME.

Souveraineté énergétique

En parallèle de cette activité de centrales solaires, Amarenco compte avec cette levée de fonds massive accélérer sa diversification dans le domaine du stockage d'électricité. Avant l'été, le groupe doit inaugurer près de Bordeaux le plus grand site de stockage français du genre avec une capacité de 100 MWh. La construction d'un deuxième site a démarré en février et sera terminée d'ici la fin de l'année (d'une capacité de 100 MWh également). « Cela fera d'Amarenco l'acteur numéro un sur le stockage de grande taille en France », souligne le dirigeant.

Pour lui, le stockage est l'équivalent dans l'électricité du champ à la fourchette plébiscité par les adeptes des circuits-courts alimentaires. « Nous voulons faire la même chose avec l'électricité : passer de l'électron produit dans nos centrales solaires à l'électron consommé par les entreprises sans intermédiaire. Pour les industriels, grands consommateurs d'énergie, il existe aujourd'hui un fort enjeu de souveraineté énergétique », rappelle Alain Desvignes.

Virage international

La levée de fonds doit aussi permettre au groupe de se développer dans l'agrivoltaïsme, qui consiste à faire cohabiter sur les terres agricoles production alimentaire et d'énergie.

Amarenco compte aussi accentuer son virage international. Alors que la France représente encore 70 % de l'électricité produite par ses centrales contre 30 % à l'étranger, le groupe entend faire la bascule d'ici trois ans avec deux tiers d'activité à l'export. Ses effectifs vont aussi s'internationaliser encore davantage. Actuellement, la moitié des effectifs sont basés dans le Tarn et le reste à l'étranger (Portugal, Espagne, Irlande, Autriche, Égypte, Dubaï, Oman, Singapour, Taïwan et en Jordanie). Groupe international avec 27 nationalités représentées au sein de ses effectifs, Amarenco prévoit de recruter 50 personnes cette année.