Aéronautique : Sabena Technics accroît son emprise à Toulouse

La consolidation s'accélère dans la filière aéronautique. Après une première vague de grandes manoeuvres parmi les acteurs des pièces mécaniques, les rapprochements battent leur plein également au sein des autres pans de la sous-traitance : peinture, MRO...

Série d'acquisitions pour Sabena Technics

Le groupe Sabena Technics, spécialisé dans la maintenance aéronautique, a réalisé une série d'acquisitions ces dernières années qui ont contribué à sa montée en puissance. Avant la crise, l'entreprise avait mis la main sur une société de maintenance basée sur l'aéroport de Perpignan-Rivesaltes. En 2020, Sabena Technics a poursuivi sa stratégie de croissance externe en annonçant le rachat de la société Aeromecanic - désormais Sabena technics MRS près de Marseille, ce qui lui a permis d'augmenter ainsi sa présence sur le marché de la maintenance des hélicoptères militaires. La même année, le groupe avait annoncé l'acquisition de la société AeroTech Pro, spécialisée dans l'assistance technique sur les marchés militaires en France et à l'export. Et en septembre dernier, la société a racheté Héli-Union Group, une société positionnée sur la maintenance des hélicoptères.

« Depuis huit ans, nous avons tout simplement doublé le chiffre d'affaires. Ce dernier va atteindre 700 millions d'euros en 2023 », indique Philippe Rochet, président de Sabena Technics.

200 salariés concentrés près de Toulouse

Dernière opération en date, depuis le 1er janvier le groupe a créé une nouvelle filiale à Blagnac baptisée Sabena Technics BGC. Le groupe a repris une partie des activités de la société d'ingénierie Akkodis (ex-Akka Technologies qui avait précédemment racheté Aeroconseil). Jusqu'ici la présence du MRO dans la région toulousaine se limitait à un site dédié à la peinture des avions à Cornebarrieu et composé d'un effectif de 150 personnes. La nouvelle entité regroupe pour le moment 200 collaborateurs, essentiellement des anciens salariés d'Akka basés dans le bâtiment Galilée à Blagnac, et quelques personnes implantées sur trois sites à l'étranger à proximité des compagnies aériennes à Montréal, Dubaï et Singapour.

« Nous allons pouvoir proposer des services sur tout le cycle de vie d'un aéronef de sa création sur les chaînes d'assemblage, à son suivi de navigabilité, aux modifications sur l'avion et même sur l'accompagnement administratif pour les opérations de démantèlement. C'est ce qui nous intéressait dans cette opération », commente Philippe Rochet.

Sabena Technics proposait déjà une grande partie de ces activités mais y voit une manière d'apporter une offre complémentaire.

« Les équipes de Blagnac pouvaient travailler sur la partie ingénierie pour faire évoluer un avion mais n'étaient pas en mesure de proposer une modification physique de l'avion car elles ne disposaient pas de hangar, ni de mécaniciens. Sabena Technics a toutes ces compétences. Il y a tout intérêt à pouvoir proposer une offre globale à nos clients », ajoute le dirigeant.

De la même manière, le bureau d'études bordelais du groupe va piloter un nouveau contrat remporté avec Thales pour moderniser des avions de transport CN-235 de l'armée de l'Air et de l'Espace. Le filiale toulousaine a de son côté sa carte à jouer dans le civil.

Une vingtaine de recrutements possibles en 2023

La nouvelle filiale dispose aussi d'une salle pour suivre les opérations en vol par exemple de certaines missions cargo d'Airbus en Beluga. L'entité compte également parmi ses clients ATR et plusieurs compagnies aériennes (Air France, Transavia). Elle réalise aussi par exemple le management de la flotte d'avions d'Air Sénégal et est outillée pour réaliser des modifications légères sur les avions commerciaux pour les adapter à des opérations cargo, une activité en plein essor depuis la Covid.

Sabena Technics pourrait recruter jusqu'à 600 personnes à l'échelle du groupe qui emploie 3.500 collaborateurs sur une dizaine de sites dont une vingtaine de postes (essentiellement des ingénieurs) envisagés sur la nouvelle filiale de Blagnac en 2023.

