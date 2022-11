Ormain vend des produits de luxe de seconde main "avec les codes de la première"

À l'approche des fêtes de fin d'année, c'est peut-être une idée qui va en conquérir plus d'un. En mars dernier, deux jeunes Toulousains ont lancé Ormain, qui se présente surtout comme un site de vente en ligne, dédié exclusivement aux produits de luxe de seconde main.

"Nous sommes meilleurs amis et nous sommes très consommateur de ces produits de luxe. Plusieurs fois, nous avons essayé de vendre ou d'acheter nos produits sur les plateformes de revente actuelles et connues de tous. Mais nous avons été déçus de l'expérience client, notamment en cas de litige et de doute sur l'authenticité du produit", raconte Bryan Taoui, le cofondateur d'Ormain.

C'est ainsi qu'après plusieurs mois de réflexion et de recherche, lui et son ami et associé Romain Gia donnent naissance à la société en novembre 2021 et la lance pleinement quelques mois plus tard.

"Notre ambition est de proposer des produits de luxe de seconde main avec les codes de la première. Nous ne mettons en vente que des produits en excellent état, neufs et même encore dans leur emballage d'origine", complète Romain Gia.

40 à 60% moins cher que la première main

Pour ce faire, la jeune société a plusieurs manières de sourcer ses produits. En plus d'acheter en direct des produits que ses cofondateurs dénichent eux-mêmes, Ormain fonctionne principalement avec la méthode du dépôt-vente. Le vendeur d'un produit de luxe doit alors se rendre sur le site internet de la société, remplir un formulaire et faire parvenir plusieurs photos du produit en question. Ormain a également développé un partenariat avec les Galeries Lafayette de Toulouse afin de faire du dépôt vente en physique tous les deux mois, pendant une semaine, et la prochaine session est prévue du 29 novembre au 4 décembre. De là, une première analyse d'authentification poussée est réalisée par des experts en la matière.

"Chaque semaine, nous recevons en moyenne une cinquantaine de propositions pour de la mise en vente, via notre site. Mais nous n'en gardons qu'une vingtaine car il y a des marques que nous refusons comme Longchamp et sur d'autres produits nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur le prix de vente avec le potentiel vendeur par exemple", raconte Romain Gia.

Si Ormain donne suite à l'issue de cette première étape, la jeune société fait alors parvenir au vendeur un contrat portant sur la transaction ainsi qu'un bon d'expédition afin qu'il lui expédie le produit de luxe. Une fois reçu, l'objet en question fera l'objet d'une analyse d'authentification encore plus poussée grâce à un partenariat scellé avec la startup Entrupy, qui a développé un boitier-scanner rempli d'intelligence artificielle afin de déceler instantanément des contrefaçons de produits de luxe.

Une fois ces quelques processus passés, Ormain met en vente le produit avec une décote pouvant aller de 30 à 80%, selon les prix actuellement pratiqués sur le marché de la seconde main du luxe et la rareté du produit en question, sans oublier son état. "En moyenne, nos produits sont plutôt moins cher que la première main entre 40 et 60%. Ce qui se vend le mieux actuellement c'est la maroquinerie et les accessoires", précise Bryan Taoui. En raison de la vente par e-commerce, la startup propose la possibilité d'un retour sous 14 jours, avec un remboursement intégral. Par ailleurs, grâce à un partenariat avec Klarna, elle offre la possibilité d'un paiement en trois fois sans frais, ce qui est assez rare pour des produits de luxe. "Nous voulons rendre le luxe accessible sans pour autant le dénaturer", appuie Romain Gia.

Un premier point de vente physique à Toulouse

Avec cette plateforme de vente et en même pas un an de pleine activité, les deux jeunes entrepreneurs parviennent déjà à en vivre. Pour se rémunérer, chaque vente fait l'objet d'une commission de 24% en leur faveur, en moyenne. Les deux meilleurs amis visent ainsi un chiffre d'affaires de 170.000 euros sur le premier exercice puis le double sur le suivant.

Pour tenir ses objectifs, Ormain compte ouvrir son premier show-rom à la fin du premier semestre 2023, au sein des Galeries Lafayette de Toulouse, à la recherche d'un partenaire pour la vente de produits de luxe de seconde main. Par la suite, l'ouverture d'un autre point de vente dans un lieu emblématique de Biarritz, où les entrepreneurs ont des attaches personnelles, pourrait suivre.

Par ailleurs, la jeune société souhaite aussi gonfler ses effectifs, elle qui travaille aujourd'hui qu'avec des consultants externes. "Nous voulons internaliser le marketing et la relation avec la clientèle", fait savoir Bryan Taoui. "L'idée pour nous serait d'ouvrir le dépôt-vente à distance à d'autres pays que la France et la Belgique, en surmontant notamment la barrière de la langue", complète son associé. Pour ce qui est de la revente de leurs produits de luxe, Ormain a déjà conquis le monde entier. Leurs références sont régulièrement expédiées par exemple en Australie, au Cambodge, à Dubaï ou en Suède...