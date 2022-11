Made in France : Depuis les Hautes-Pyrénées, Design & Bois conçoit des packagings en bois pour l’industrie du luxe

Fondée en 2015 à Laborde, dans les Hautes-Pyrénées, Design & Bois est spécialisée dans la fabrication de packagings haut de gamme en bois pour l'industrie du luxe. Réunissant la perfection technique à l'inspiration artistique, la discrète société crée des flacons pour cosmétiques et parfums, des bouteilles de vin, de champagne et spiritueux ou encore des écrins et coffrets élégants pour sublimer les produits.

Ce savoir-faire et travail du bois naturel n'est pas nés d'hier. En effet, ils ont été transmis de génération en génération. Le dirigeant actuel de l'entreprise, Cyril Larrouy, a repris l'entreprise familiale fondée initialement en 1920. Il a redéveloppé cette activité tout en maintenant la tradition et en s'adressant à de nouveaux marchés.

« J'ai succédé à mon grand-père qui lui-même avait repris l'affaire de son père. J'ai développé de nouveaux produits, positionné l'entreprise sur de nouveaux marchés, investi dans des machines numériques dernière génération pour faire de la production. J'ai tout de même conservé l'atelier, notamment la partie artisanale et les machines ancestrales qui permettent de fabriquer des prototypes, des pièces uniques, des séries limitées et une finition de qualité », explique Cyril Larrouy, fondateur de Design & Bois qui a repris le savoir-faire ancestral il y a 27 ans.

Du bois 100 % français

La petite société a fait le choix de n'utiliser que du bois français issu de forêts pyrénéennes protégées et durablement gérées par l'Office Nationale des Forêts. La matière première provient ainsi d'une dizaine de kilomètres autour de l'atelier. Design & Bois veille à la traçabilité du bois ainsi qu'à l'écoconception et la biodiversité. Le choix d'un bois prélevé localement permet de limiter les transports sur de longues distances, réduisant ainsi le bilan énergétique et les rejets de gaz à effets de serre.

Sont privilégiés les arbres qui ont été abattus par les tempêtes. Chaque année, entre cinquante et cent arbres, de buis, de noyer, de chêne, de châtaignier, de frêne, d'if ou encore de hêtre, sont sélectionnés personnellement par le dirigeant de l'entreprise, ébéniste de formation, et transformés.

« Contrairement à d'autres matières, le bois est renouvelable, écologique, 100 % recyclable et biodégradable. En plus d'être une belle matière, il permet de mieux conserver certains produits comme les vins et spiritueux par exemple, car c'est un isolant qui garde une température constante. »

De plus, aucun bois n'est gaspillé. En effet, les chutes sont utilisées pour réaliser des bouchons par exemple ou pour chauffer des ateliers et des bureaux. Le surplus alimente une chaufferie de la vallée dans une maison de retraite.

Des produits uniques adaptés pour chaque client

Les différents modèles de packagings, harmonie parfaite entre tradition artisanale et modernité, sont réalisés avec des machines, mais également de l'intervention humaine qui permet d'avoir « des détails et finitions de luxe ». L'entreprise familiale est capable de réaliser des contenants sur mesure, qui conviennent aux besoins spécifiques d'un client. Ainsi, tous les produits fabriqués sont personnalisés.

En 2019, près de 500.000 euros ont été investis par Design & Bois pour moderniser son atelier, acquérir des machines qui ont amélioré la capacité de production et permis de fabriquer des grands volumes et ainsi de répondre à la demande.

« Ce qui nous démarque, c'est l'originalité des packagings, leur finition très haut de gamme et des designs modernes qui sortent de l'ordinaire. Tout est taillé dans la masse et réalisé sans colle. Lorsque je design un projet pour un client, il sera consacré uniquement à lui et les modèles ne seront pas proposés à un autre. Comme ça, leur produit, mon produit est unique et cela ne tombe pas dans la standardisation », affirme le chef d'entreprise.

Un positionnement payant financièrement

Aujourd'hui, les clients de la petite société sont uniquement des maisons de luxe et des grandes distilleries françaises et européennes. Son portefeuille clients en compte une cinquantaine. Par souci de confidentialité, aucune n'est citée. « Nous travaillons avec beaucoup de maisons de parfum et de spiritueux comme le cognac, l'armagnac ou le whisky », précise le dirigeant. À travers ses clients, Design & Bois exporte ses créations aux quatre coins du monde. L'export représente près de 50 % de son activité. Discret, Cyril Larrouy affirme que son entreprise est stable financièrement sans pour autant révéler ses résultats financiers.

« J'ai établi ma renommée sur la discrétion et le respect de la confidentialité, que ce soit le nom de la maison, le produit, ou le projet. Il y a des belles prévisions et perspectives et de bons marchés notamment à l'export. Tout se passe très bien », se réjouit celui qui a positionné son activité sur le marché du luxe il y a une quinzaine d'années.

Ce dernier travaille seul au développement de la structure au savoir ancestral. Il gère tout, des designs à la fabrication en passant par la relation client. « Je forme actuellement mon fils pour une possible succession s'il continue à aimer cela », révèle-t-il.

En attendant une éventuelle succession, Design & Bois a été sélectionnée par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat Occitanie pour représenter le département des Hautes-Pyrénées lors de la 10e édition du salon du Made in France qui se tiendra du 10 au 13 novembre prochains, à Paris. Un « honneur » pour Cyril Larrouy qui n'est généralement présent « qu'à un ou deux salons maximum par an ».

« Le made in France est une renommée et tout ce que j'ai toujours développé. Je me suis battu pour les produits locaux français, pour remettre le travail ancestral au goût du jour, le moderniser et le faire connaître. Le salon sera l'occasion de rencontrer de nouveaux clients et de voir ceux avec qui je travaille déjà et qui viendront me rencontrer », conclut-il.

