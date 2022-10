Aéronautique : Airplane ouvre un deuxième site MRO et peinture dans le Sud-Ouest

Airplane pousse les murs. Fondée en 2002, cette entreprise familiale s'est développée historiquement grâce à son activité de peinture aéronautique. À l'aéroport Toulouse-Francazal, la société dispose de deux cabines sur une surface totale de 4.000 m2 qui accueillent une centaine d'avions par an. Airplane peint les avions sortis d'usine d'ATR mais se charge également d'enduire les aéronefs en location en cas par exemple de changement de compagnie aérienne.

La société assure également la maintenance aéronautique de 200 avions chaque année pour le compte de compagnies aériennes et de loueurs d'avions avec dans son hangar de Francazal la place nécessaire pour accueillir en même temps cinq avions de type ATR. Malgré la Covid, le groupe affiche une croissance à deux chiffres. Son chiffre d'affaires a même bondi de 20% en 2020 pour atteindre 12 millions d'euros et a nouveau progressé pour s'établir à 16 millions d'euros l'an passé avec un effectif d'une centaine de collaborateurs.

Airplane gère la maintenance de 200 avions par an (Crédits : Rémi Benoit).

"Mais aujourd'hui notre croissance sur l'activité de peinture est limitée par la taille de nos cabines", souligne Alain Gaudon, directeur général d'Airplane. L'ancienne base militaire de Francazal aujourd'hui gérée par Edeis a bien l'intention d'agrandir sa capacité de stockage d'avions de 60.000 m2 pour accompagner la croissance d'entreprises comme Airplane. Mais pas assez vite face à la croissance escomptée à très court terme par Airplane.

Lire aussiL'aéroport Toulouse-Francazal multiplie les investissements face à son attractivité

À mi-chemin entre les deux capitales aéronautiques

L'entreprise a donc décidé de se doter d'une deuxième implantation à l'aéroport d'Agen. Airplane a investi un hangar de 2.500 m2 jusqu'ici détenu par la CCI du Lot-et-Garonne où elle a l'intention de mener à la fois une activité de peinture et de maintenance aéronautique.

"Agen n'est qu'à 15 min en avion de Toulouse-Blagnac, la durée du vol est équivalente entre Francazal et Blagnac. En voiture, il faut compter entre 1h et 1H15 via l'autoroute. L'autre intérêt d'être implanté à Agen, c'est d'avoir accès à un bassin d'emploi un peu moins tendu que celui de Toulouse sur lequel il sera plus facile à la base de recruter localement du personnel notamment pour l'activité peinture. Un autre aspect intéressant c'est qu'Agen est situé pile à mi-chemin entre les deux capitales aéronautiques Bordeaux et Toulouse », fait valoir Alain Gaudon.

Ce nouveau site a enfin l'avantage de disposer d'une hauteur sous plafond plus grande, de quoi accueillir de nouveaux types d'avions. Airplane est équipé pour inspecter les ATR 42 et Embraer 145 qui disposent tous les deux d'une capacité de 50 passagers mais souhaite développer ses capacités pour gérer l'Embraer 190 (jusqu'à 114 passagers) et le CRJ 100 de Bombardier (50 places). « À Francazal, notre hangar fait 10 mètres de hauteur. Or, un Embraer 190 fait plus de 11 mètres de haut. À Agen, nous pourrons faire entrer ce type d'avion, cela devrait faciliter l'obtention de l'agrément pour ces appareils », souligne Alain Gaudon.

Un centre de formation dès 2023

Airplane prévoit l'embauche d'une vingtaine de salariés dès fin 2022 sur le site d'Agen et poursuit en parallèle les recrutements à Francazal. Mais face à la pénurie de main d'oeuvre, notamment sur les profils de peintres, le groupe veut ouvrir dès l'année prochaine son propre centre de formation MRO et peinture.

« À terme, il y aura entre 50 et 100 personnes formées par an sur des cursus de trois à cinq ans. Ce centre viendra couvrir nos besoins de recrutement mais pourra aussi constituer un vivier pour d'autres entreprises », indiquait récemment Alain Gaudon.

Lire aussiAéronautique : Airplane veut ouvrir son propre centre de formation peinture et MRO

Après Francazal et Agen, Airplane réfléchit à s'étendre à d'autres villes en France. « La stratégie, c'est de croître. Il faudrait que nous ayons la taille critique pour atteindre entre 30 et 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cela nous permettrait d'avoir un effet de groupe important et une solidité financière pour mieux traverser les crises », conclut Alain Gaudon.