Aéronautique : à Mazères, Gardner Aerospace innove et investit pour se relancer

Après une crise sanitaire traversée non sans turbulences (rupture conventionnelle collective, fermeture de site et APLD), Gardner Aerospace remonte progressivement la pente à Mazères (Ariège). Lauréat de France Relance, le sous-traitant aéronautique de rang 1 vient notamment d'internaliser une activité d'usinage pour sauvegarder ses emplois et réduire ses cycles industriels afin d'être plus productif. Les détails.