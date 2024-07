« La 5G industrielle a besoin de têtes de gondoles » (Philippe Herbert, président mission 5G industrielle)

LA TRIBUNE - Vous avez remis au gouvernement un rapport sur la 5G industrielle en France et les leviers pour une adoption massive en 2021. Aujourd'hui à quel stade qualifiez-vous l'implantation de la 5G industrielle dans les usines françaises ?

Philippe HERBERT - Jusqu'à présent, la question, c'était comment lever les freins pour une adoption massive de la 5G industrielle. Désormais nous avons les réponses. Nous avons identifié des dizaines de cas d'usage possibles, il est plus facile d'avoir des fréquences, des solutions adéquates et leurs coûts sont raisonnables. Aujourd'hui, la question est plutôt comment accélérer l'adoption de la 5G industrielle comme réseau fermé au sein des usines du pays ? Il y a beaucoup de plateformes d'expérimentation de la 5G industrielle dans le pays, elles arrivent aujourd'hui plus qu'à maturité. Nous devons faire en sorte de mettre en mouvement nos industries sur cette question.

À Toulouse, l'installation d'un réseau fermé de 5G industrielle au sein des usines d'Airbus est beaucoup pris en exemple, comme celui pour le CHU de Toulouse mené par l'intégrateur Alsatis. Savons-nous combien de projets de la sorte sont menés en France ? Avons-nous une vue exhaustive sur le nombre de réseaux privés de 5G industrielle en service ?

Dans les sociétés industrielles, il y a six entités en France qui ont un réseau privé de 5G en production. Il y a celui du groupe Acome installé par le Toulousain Alsatis, Airbus, SNCF Maintenance, Thales, ArcelorMittal et Alcatel Submarine Networks. Au-delà de ces six, nous savons qu'il y a quelques centaines d'entreprises en France qui ont testé ou qui testent en ce moment la 5G industrielle. En Allemagne, ils ont 35 à 40 réseaux de 5G industrielle en production, tandis qu'à l'échelle mondiale, on parle de 4.000. C'est peu, cela montre bien que nous en sommes qu'au début.

Cela fait tout de même quelques années que nous parlons de la 5G industrielle comme "LE" marqueur de l'industrie 4.0. Comment pouvez-vous expliquer ce faible nombre de projets concrets à ce jour ?

Avec un appel à projets et des financements du plan France 2030, le gouvernement a donné une impulsion en 2021, voire 2022, et cela a vraiment commencé à partir de là. Par ailleurs, un projet de 5G industrielle prend 12 à 18 mois. Il faut établir un schéma directeur, définir des cas d'usages, embarquer tous ses collaborateurs dans le projet et choisir son intégrateur.

Un réseau privé de 5G est un projet structurel et dans le même temps, un industriel est très conservateur... Il ne va pas perturber un schéma industriel qui fonctionne à chaque fois qu'une nouvelle technologie apparaît. La 5G industrielle a donc besoin de têtes de gondoles, dans chaque secteur, pour démontrer que cela marche.

Qu'entendez-vous par "cela marche" ? Quels sont les arguments que nous avons aujourd'hui pour convaincre les PME et ETI industrielles de prendre ce chemin ?

Nous commençons à avoir suffisamment de matière pour démontrer que la 5G industrielle permet des gains de productivité de 10 à 15%. De plus, le retour sur investissement n'est pas sur deux à trois ans comme annoncé au départ, mais plutôt sur un an. Ces données sont communes pour tous les projets existants à ce jour. Nous avons besoin de ces points de référence dans tous les secteurs industriels. Il faut des entreprises précurseurs pour embarquer les autres. Ce que nous cherchons à faire avec notre « 5G Tour », où chaque étape doit permettre de dégager quelques projets potentiels dans le sillon d'une entreprise locale qui démontre l'intérêt de la technologie.

Finalement, la 5G industrielle n'est-elle pas confrontée au même combat que les infrastructures de cybersécurité ? Être perçue comme une dépense plutôt qu'une nécessité et que c'est finalement l'avance de la concurrence et la perte de compétitivité qui feront bouger les lignes ?

Aujourd'hui, le frein est seulement psychologique. Une infrastructure de 5G privée coûte de quelques dizaines de milliers à quelques centaines de milliers d'euros. Mais quand on parle de 5G industrielle avec les entreprises, il faut évoquer ce que cela va permettre de gagner plutôt que ce qu'il faut faire pour l'avoir. Par ailleurs, la décarbonation, l'intelligence artificielle, la cybersécurité et la maintenance prédictive ont tous besoin d'une infrastructure 5G privée. Pour décarboner votre industrie, vous avez besoin de capteurs reliés à vos systèmes. Quant à l'intelligence artificielle, cette donnée que nous voulons exploiter, elle doit bien venir de quelque part et transiter par une infrastructure numérique fiable, robuste et flexible comme la 5G industrielle. Le besoin est le même pour la cybersécurité.

Certains parlent déjà de la 6G, alors que comme vous le démontrez, nous ne sommes qu'aux débuts de la 5G industrielle. Quelle est votre position à ce propos ?

Je me bats pour qu'on ne se trompe pas de sujet avec la 6G. Il faut démarrer par la 5G car la partie infrastructure sera exactement la même ! Les entreprises ne feront donc pas d'économies en sautant la 5G car tôt ou tard il faudra passer par l'étape de l'investissement sur l'infrastructure.

