Automobile : Continental et ETX Majelan lauréats ensemble d'un appel à projets pour imaginer le tableau de bord du futur

L'avenir de l'habitacle dans l'automobile aura-t-il un accent toulousain ? L'équipementier automobile allemand Continental, qui emploie plus de 200 ingénieurs à Toulouse, vient d'être retenu comme lauréat dans l'appel à projet « CORAM 2022 » du plan France 2030. Pour se distinguer dans ce dispositif qui vise à développer des nouvelles technologies dans l'industrie automobile, Continental s'est démarqué au sein d'un consortium mené par la jeune entreprise française ETX Majelan.

Aux côtés de l'institut pluridisciplinaire 3IA toulousain ANITI, dédié à l'intelligence artificielle, et l'institut Polytechnique de Paris, le duo d'entreprises a monté sur pied le projet « Audiomobility 2030 ».

« Il vise à développer une application audio embarquée qui assistera l'utilisateur dans ces déplacements, en lui apportant des services contextuels et personnalisés via une intelligence artificielle connectée. Le programme Audiomobility 2030 a pour mission d'apporter une expérience utilisateur enrichie lors des déplacements en véhicule. Les services proposés lors des déplacements sont aujourd'hui au cœur des attentes des conductrices et conducteurs. Audiomobility 2030 s'inscrit dans la démarche de Continental de développer et commercialiser des services connectés innovants, dans les domaines de la mobilité, l'éco-conduite, la sécurité, et l'info-divertissement », détaille le groupe allemand qui emploie au total 1.500 salariés dans la Ville rose.

Son association avec ETX Majelan n'est cependant pas nouvelle. Les deux sociétés avaient déjà officialisé leur collaboration à l'occasion du Mondial de l'auto à Paris, en octobre 2022. Le duo doit désormais présenter un produit finalisé au prochain CES de Las Vegas, lors de l'édition 2024. Ce rendez-vous pourrait ainsi être l'occasion de découvrir un tableau de bord pour le secteur automobile avec une interface homme-machine totalement repensée et basée sur le contenu audio.

« Ce projet a été financé par l'État dans le cadre de France 2030 et va permettre de lever les difficultés techniques tout en accélérant le développement et le déploiement d'une solution novatrice et industrialisable », précise l'équipementier allemand dans un communiqué.

À Toulouse, Continental n'est pas le seul acteur à travailler sur le tableau de bord de demain. La startup EyeLights, à l'origine d'un pare-brise à réalité augmentée et affichage à tête haute, a bouclé en avril dernier une levée de fonds de 20 millions d'euros. Après avoir conquis le marché des motards, cette opération doit lui permettre d'industrialiser sa technologie dans l'optique de s'insérer dans l'industrie automobile présentée officiellement au CES de Las Vegas 2022. L'entreprise a déjà signé sept contrats avec des constructeurs dont Toyota et Renault et les premières voitures équipées pour le grand public sont attendues à horizon 2025 voire 2026.

