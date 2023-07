Les contrats marketing des aéroports de Tarbes, Carcassonne et Perpignan pointés du doigt

Tous les voyants ne sont pas au vert pour la Société publique locale aéroportuaire régionale (SPLAR). Créée en 2019, cette structure pilotée par le conseil régional d'Occitanie est censée assurer la bonne gestion et in fine la pérennité des petits aéroports régionaux. La SPLAR est ainsi propriétaire ou actionnaire majoritaire des aéroports de Tarbes-Lourdes, Carcassonne et Perpignan. Seulement, la chambre régionale de la cour des comptes vient de passer au crible la gestion de ces aéroports par la structure et le gendarme financier de l'État a identifié certains « points de fragilité ».

Parmi eux, et pas des moindres, les contrats marketing passés entre ces trois aéroports et certaines compagnies (low-cost). La chambre régionale de la cour des comptes met en avant le coût exorbitant de ces contrats, censés contraindre les compagnies concernées à promouvoir la destination sur leurs différents supports de communication.

« Les dépenses de marketing représentent plus que les déficits d'exploitation prévisionnels. En d'autres termes, les comptes de la SPLAR pourraient être à l'équilibre sans ces charges », évalue l'institution.

Avec un déficit de 7,8 millions d'euros en 2020, plus de 8 en 2021 et un déficit de 12 millions en 2022, les contrats marketing (majoritairement signés avec la compagnie irlandaise Ryanair) représentent une part non négligeable de ces sommes : 5,3 millions d'euros en 2020, 2,4 en 2021 et 7,8 en 2022. D'ici 2030, cette ligne de dépense sera même supérieure au déficit prévisionnel, en atteignant au total les 13 millions d'euros pour l'ensemble des trois aéroports en 2029 et dépasser ainsi le déficit d'exploitation prévisionnel.

Des aéroports déjà rattrapés par la patrouille

En soit, ces aides sont monnaie courante dans le transport aérien, mais elles présentent tout de même un risque juridique que la chambre régionale des comptes ne manque pas de rappeler dans son rapport.

« Au cours des dernières années, la Commission européenne a parfois été amenée à constater que les financements accordés aux compagnies aériennes pour les attirer ou maintenir leur présence dans certains aéroports, assimilables à des aides d'État, n'étaient pas compatibles avec les règles de l'Union européenne », écrivent notamment les magistrats.

Par conséquent, il est arrivé régulièrement que la Commission européenne exige aux compagnies le remboursement de ces aides comme cela a pu se produire pour la plateforme aéroportuaire de La Rochelle (Charente-Maritime), ou Pau et Angoulême. Certains aéroports en Italie et en Allemagne ont connu le même sort. De plus, certaines enquêtes sont toujours en cours à propos de certains contrats marketing. « Les aéroports de Nîmes, Montpellier et Béziers ont été ou sont actuellement visés par une enquête de ce type », rappelle la chambre régionale de la cour des comptes. À terme, ces aides publiques pourraient se voir totalement interdites par la Commission européenne comme le rappelle les magistrats.

« Annoncée par les lignes directrices de la Commission européenne pour 2024 (cette échéance pouvant être reportée à 2027), la fin des aides publiques aux aéroports ne fait l'objet d'aucune anticipation de la SPLAR et des concédants, alors même que l'application de ce texte pourrait avoir des conséquences majeures pour la SPLAR (...) D'une façon générale pour les trois aéroports, en l'absence de décision de la Commission, tant les contrats initiaux que les avenants apparaissent susceptibles d'être dénoncés par la Commission européenne et d'ouvrir droit à un remboursement, déstabilisant par la même toute la stratégie de développement de la SPLAR pour la période 2020-2029, fondée pour l'essentiel sur un recours accru aux compagnies à bas coût », écrivent ses auteurs.

La région Occitanie refuse d'appliquer la recommandation

Dans ce contexte, la chambre régionale de la cour des comptes recommande, dans un premier temps, à la Région Occitanie de « notifier à la Commission européenne l'ensemble des financements accordés aux opérateurs aériens afin de garantir leur compatibilité avec les lignes directrices définies en 2014 ».

Dans sa réponse au rapport, Carole Delga ne manque pas de rappeler que ces contrats marketing avec les compagnies low-cost Volotea et Ryanair « sont parfaitement légales ». Néanmoins, l'élue régionale met en garde sur les effets de leur interdiction dès 2024 et donc leur suppression à terme : « alors, les compagnies aériennes devront s'adapter à de nouvelles règles de marché, et là - forcement - augmenter le prix des billets ».

Par conséquent, la présidente de la région Occitanie appelle les autorités nationales et européennes à se positionner clairement au sujet de ces contrats marketing. « Soit ces aides sont légales, soit elles ne le sont pas. Et non une appréciation au cas par cas, facteur d'insécurité juridique pour les exploitants de plateformes aéroportuaires, et qui seraient placés en position de fragilité concurrentielle par rapport à d'autres plateformes n'adoptant pas les mêmes exigences de sécurisation juridique ». Par ailleurs, la collectivité ne compte pas mettre en oeuvre la recommandation de la chambre régionale de la cour des comptes, par peur d'être pénalisée à son tour ?

