BOTdesign séduit avec son logiciel prédictif de complications post-opératoires

« C'est hyper révolutionnaire ce que nous avons mis au point », vante Olivier Thuillart, le cofondateur de BOTdesign. Le dirigeant de la HealthTech toulousaine vient de dévoiler une étude scientifique, menée en partenariat avec le CHU de Toulouse et le docteur Fabrice Ferré, qui démontre l'intérêt de son innovation.

Avec la participation de 401 patients de l'établissement de santé toulousain, l'objectif de cette étude clinique était de prouver l'utilité de l'algorithme développé par BOTdesign qui génère le score numérique MyRisk.

« Cela fait deux ans que notre solution est testée au CHU de Toulouse. Elle consiste, avant la consultation préanesthésique, de déterminer si un patient peut être sujet à des complications post-opératoires afin d'adapter son suivi. Cette évaluation se fait à partir des réponses données lors d'un questionnaire rempli par le patient, à travers une plateforme, avant la consultation préanesthésique », décrit Olivier Thuillart.

Ce questionnaire se base sur 16 critères comme les allergies du patient, ses antécédents médicaux, ses divers traitements, sa capacité d'intubation, son activité physique ou encore son alimentation. Ces différents points permettent ainsi d'établir un code couleur, allant du vert au rouge foncé, ce dernier étant associé à un patient qui risque très fortement d'être sujet à des complications post-opératoires. « Les patients que nous avons identifiés en rouge ont tous fait l'objet de complications après leur opération », confirme le dirigeant. « L'étude valide l'intérêt de notre innovation », ajoute l'entrepreneur.

Un gain de temps

Ce qui a séduit le CHU de Toulouse dans l'approche technologique de BOTdesign c'est que le score MyRisk est une analyse prédictive. Actuellement, le milieu médical s'appuie sur le score ASA, qui a le même objectif que le score MyRisk. Seulement cette norme internationale est avant tout dans le constat.

« La France est aussi victime d'une pénurie de médecins anesthésistes. Remplir ce questionnaire de pré-admission par le patient en amont permet au professionnel de se dégager du temps médical auprès du patient dédié totalement à la stratégie médicale autour de son patient. Au-delà de faire gagner du temps, l'idée du score MyRisk est aussi d'éviter des actes médicaux supplémentaires liés à des complications post-opératoires », présente Olivier Thuillart.

De fait, la plateforme numérique développée par BOTdesign est aussi utilisée pour faire du suivi post-opératoire des patients. Par ailleurs, la startup toulousaine est en train de développer une autre verticale à partir de celle-ci, dédiée à la chirurgie cardiovasculaire. En plus de la technologie MyRisk, l'idée est de suivre le patient dans sa préparation post-opératoire et l'informer de diverses tâches à réaliser au fil du temps en amont de l'intervention. Là aussi, c'est le CHU de Toulouse qui sert de plateforme de test avec 200 patients.

Une levée de fonds pour démarcher plus loin

Quant à la technologie MyRisk, sa commercialisation est déjà lancée et elle devrait être déployée prochainement au CHU de Nantes, ainsi qu'à la Clinique Pasteur à Toulouse.

« Nous avons ciblé cinq CHU supplémentaires pour le déploiement. Pour le moment, c'est un investissement de leur part au bénéfice du patient. Mais la prochaine étape pour nous est de déposer un dossier de remboursement par la Sécurité Sociale de notre dispositif auprès de la Haute Autorité de Santé. Cela pourrait être un vrai essor dans le déploiement », estime le cofondateur.

Aujourd'hui, BOTdesign, qui emploie 15 salariés à Toulouse et Paris, a bouclé l'exercice 2022 avec 300.000 euros de chiffre d'affaires et vise entre 600.000 et 900.000 euros pour l'année 2023. Par ailleurs, la société vient de boucler une extension de sa précédente levée de fonds à hauteur de 1,2 million d'euros (soit 2,2 millions au total), auprès d'un laboratoire d'analyses médicales et de business angels.

« Cela va nous donner les moyens d'avancer pour 12 à 18 mois et aussi nous laisser le temps de boucler notre levée de fonds en série A de cinq à sept millions d'euros que nous souhaitons boucler en 2024 », fait savoir Olivier Thuillart.

Ce futur tour de table devrait permettre à BOTdesign de commercialiser MyRisk en Europe voire en Amérique du Nord.