Les contours du futur centre logistique d'Ikea à Toulouse

L'édition 2023 du sommet « Choose France », organisé par le gouvernement pour vanter l'attractivité de la France et ainsi attirer des investissements étrangers dans le pays, aura été une bonne moisson pour Toulouse. Après Continental, qui a annoncé à cette occasion la création de 500 emplois entre 2023 et 2026 majoritairement dans le fief toulousain de l'entité, c'est au tour du géant suédois de l'ameublement Ikea de l'imiter avec l'arrivée prochaine d'un centre logistique à Toulouse.

Contactée par La Tribune, la direction d'Ikea France a confié les premiers chiffres et contours de ce futur « centre de distribution », selon les termes employés par le groupe dans un communiqué du 14 mai à la veille du sommet. Implantée à Toulouse depuis 1995, avec l'ouverture de son immense magasin à Roques-sur-Garonne, Ikea France souhaite que ce centre logistique émerge dans les premiers mois de l'année 2024. « L'objectif est d'être opérationnel au début de l'année », précise la direction.

Quant au lieu d'implantation, Ikea France avance auprès de La Tribune que ce centre logistique verra le jour « au sud de Toulouse » et bien « sur la commune de Toulouse », sans pour autant dévoiler la localisation exacte de ce futur site pour le moment. Et malgré les tensions sur le marché de l'immobilier logistique, Ikea précise à La Tribune qu'il s'agira « d'une construction » et donc d'un bâtiment neuf.

Réduire les délais de livraison de la vente en ligne

Par ailleurs, comme son nom l'indique, ce « centre de distribution » (ou centre logistique) n'aura pas une vocation commerciale et n'accueillera pas de clients. Néanmoins, son objectif sera bien en partie d'améliorer l'expérience client.

« Le but de cette implantation est d'augmenter nos capacités de stockage dans ce secteur géographique. Aussi, sa mission sera de faire de la livraison à domicile pour nos clients et réduire les délais de livraison en nous rapprochant de ce bassin de population. Globalement, cet investissement vise à accélérer la stratégie omnicanale d'Ikea. Aujourd'hui, les ventes en ligne représentent 20% du chiffre d'affaires d'Ikea en France », justifie la direction.

Ikea n'a pas dévoilé le coût précis de cet investissement à Toulouse. Néanmoins, la construction de cette nouvelle base logistique est comptabilisée dans une enveloppe globale de 906 millions d'euros d'investissements en France sur la période 2023 à 2026. « La France est un marché important pour Ikea et le Groupe Ingka (qui détient l'enseigne Ikea, ndlr), et cet investissement marque la prochaine étape de son développement dans le pays », a précise l'entité dans son communiqué. Auprès de l'AFP, Jesper Brodin, le patron de la holding Ingka, a fait savoir que la France est « notre troisième marché » dans le monde et « nous pensons pouvoir y croître davantage ».

Développer la livraison verte

L'ouverture du nouveau centre logistique à Toulouse sera de plus complémentaire avec l'ouverture d'un point de retrait, en 2015, dans l'agglomération, à Saint Alban. Mais surtout, Toulouse sera le sixième centre logistique d'Ikea en France, après ceux de Fos-sur-Mer, Metz, Châtres, Saint-Quentin-Fallavier et Gennevilliers.

Ils seront rejoints par un septième site de 72.000 m2, prévu pour 2026 à Limay (Yvelines) et Ikea compte sur sa proximité immédiate avec la Seine pour y développer le fret fluvial. « Limay a un accès direct à la Seine et soutiendra le développement des livraisons fluviales pour les clients parisiens, déjà opérationnelles depuis l'entrepôt de Gennevilliers depuis décembre 2022 », précise la société dans son communiqué du 14 mai.

Pour celui de Toulouse, il est prévu de nombreuses bornes de recharge pour les véhicules électriques afin de favoriser la livraison en véhicules de ce type à partir du nouvel entrepôt. Enfin, cette nouvelle implantation devrait compter, selon la direction d'Ikea, 80 collaborateurs « à terme ».