Bebeboutik veut devenir le Zalando des familles grâce à sa nouvelle marketplace

Faire de Bébéboutik le nouveau Zalando de la puériculture, c'est le souhait de son dirigeant, François Albenque, arrivé en 2022 au sein de l'entreprise en tant que directeur général afin de développer l'activité commerciale de la société. Cette dernière, créée en 2012 à Castres (et actuellement basée à Colomiers), est spécialiste des ventes privées en ligne dédiées aux bébés et aux enfants. Elle accélère désormais son développement avec la mise en ligne de sa propre marketplace : bébéboutik.fr.

Une offre complémentaire

Cette marketplace, ouverte fin février avec un lancement grand public mi-mars, complète donc l'offre de ventes privées afin de permettre aux parents de couvrir tous leurs besoins quotidiens sur une seule et même plateforme, tout au long de l'année. Contrairement au site de ventes privées, les acheteurs n'auront plus besoin de faire leurs achats sur plusieurs sites, « et de payer des frais de port à tout-va », précise le directeur général.

« Avec notre activité de ventes privées, nous étions plutôt dans l'opportunité de ventes événementielles sans garantie de répondre à 100 % aux besoins des clients. Le but de cette marketplace est donc de travailler sur une offre beaucoup plus étendue et disponible sur une seule plateforme, soit un seul panier », explique François Albenque,

Cette marketplace réunit actuellement 90 vendeurs proposant plus de 80.000 références issues de plus de 2.000 marques (contre 5.000 références à un instant T issues de 1.000 marques pour les ventes privées). Des partenariats de longues durées ont, par ailleurs, été établis avec des marques comme Bébéconfort ou Petit Bateau par exemple, afin de permettre à Bébéboutik de vendre les produits à des tarifs intéressants et de proposer une offre dense.

1.000 ventes quotidiennes

Bebeboutik affirme donc être le leader français des ventes privées pour bébés et enfants. Actuellement, une dizaine de ventes privées ont lieu tous les jours sur le site avec près de 1.000 ventes quotidiennes. Dans les 18 mois à venir, l'entreprise espère égaler ce chiffre pour sa marketplace grâce notamment à une base clients de plus de 4,5 millions de parents enregistrés dans l'écosystème Bébéboutik. « C'est pour l'instant un démarrage qui est très prometteur », se réjouit François Albenque. Un succès également dû à un contexte concurrentiel favorable.

« En termes de puériculture, aujourd'hui il n'y a pas d'autres acteurs spécialisés qui proposent une marketplace. Il existe de gros sites comme Cdiscount ou Amazon, mais ils ne sont pas réputés pour ce domaine en particulier », détaille François Albenque.

Une future implantation à l'étranger

Ses deux entrepôts (à Colomiers et Tournefeuille, en Haute-Garonne) lui permettent, par ailleurs, de livrer ses clients dans toute la France. Sur l'activité de marketplace, ce sont les vendeurs qui livrent directement le client.

« Nous avons des clients qui commencent à nous demander si nous pouvons effectuer cette activité de logistique et de transport. Ce sont-là des options de travail que nous sommes en train d'étudier », ajoute François Albenque.

Aujourd'hui Bébéboutik réalise un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros par an et entend tripler ce résultat d'ici cinq ans grâce à la combinaison du modèle des ventes privées et de la marketplace. L'entreprise, qui compte à l'heure actuelle 85 collaborateurs, devrait en parallèle recruter pour des postes de commerciaux, sur le marketing ou encore dans l'informatique afin d'accompagner la croissance de Bébéboutik. Une nouvelle levée de fonds est également envisagée pour les mois à venir auprès du fonds d'investissement Ciparex.

