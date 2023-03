Le groupe Parera va renforcer ses positions en Afrique de l'Ouest

« Nous voulons nous développer en Afrique de l'Ouest », annonce Jacques Cettolo, le PDG du groupe Parera. Installée dans le Gers, non loin de Toulouse, cette entité s'est faite un nom depuis sa création en 1968 grâce à son savoir-faire dans la cartographie et la gestion de la donnée patrimoniale. « Il y a beaucoup à faire en Afrique sur les réseaux électriques, de télécommunications, de l'eau voire la consommation des terres », poursuit le dirigeant.

Pour ce faire, le groupe Parera se prépare à acquérir une société en Afrique. « Nous avons signé la promesse d'achat », garantit même Jacques Cettolo. Bien qu'il soit encore trop tôt pour dévoiler son nom, le patron précise tout de même qu'il s'agit d'une entreprise installée en Côte d'Ivoire qui emploie 200 personnes actuellement. « C'est un pays stable, francophone, qui entretient de bonnes relations diplomatiques avec la France et qui affiche une croissance annuelle de 8% de son PIB », justifie le PDG.

En plus d'avoir une équipe de géomètre-experts, cette société ivoirienne - qui a réalisé un chiffe d'affaires de sept millions d'euros en 2022 - fait de la cartographie de réseaux et surtout de la topographie par avion, « ce que nous n'avons pas ». Mais ce qui intéresse aussi le groupe Parera, c'est que cette entité travaille particulièrement pour plusieurs pays comme la Mauritanie, le Maroc, le Sénégal ou le Congo.

« Pour se développer en Afrique, c'est compliqué. Il faut être introduit. Pour nous, cette opération est une réelle opportunité de se développer plus rapidement sur ce continent et ne pas tout laisser aux Chinois », estime le PDG.

Propriété du fonds d'investissement Ciclad, le groupe Parera ne part pas de zéro néanmoins sur le continent africain. Bien que ce soit le fruit d'une histoire récente, la société a fait ses premiers pas de l'autre côté de la Méditerranée dès 2016 avec l'acquisition de ILS Océan Indien à Madagascar.

« Ils étaient 40 au moment de l'acquisition. Aujourd'hui, ils sont 150 salariés. Ils font à 80% de la sous-traitance pour nous et 20% propres à Madagascar pour des exploitants miniers ou pétroliers, des travaux publiques ou des clients étatiques », présente Jacques Cettolo.

La société gersoise a aussi ouvert un bureau en Côte d'Ivoire en 2018, aujourd'hui composé de cinq personnes. Chaque implantation africaine de Parera a réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 million d'euros, soit trois millions pour l'ensemble du continent africain pour un total de 38 millions d'euros en 2022. Mais le PDG aimerait qu'assez rapidement l'Afrique pèse pour 15 à 20% de son activité. « Il est bien possible qu'il y ait d'autres opérations de croissance externe en Afrique. Nous avons des cibles en vue », admet-il.

En France aussi l'heure est à l'expansion chez le groupe Parera. Ce dernier vient d'officialiser une opération de croissance externe en région lyonnaise avec le rachat de la société Ecartip, auprès du groupe Fondasol, composée de 46 salariés pour un chiffre d'affaires de quatre millions d'euros en 2022.

« C'est une entreprise spécialisée dans la topographie pour le privé, notamment Vinci et Bouygues. Pour nous, c'est plus un achat d'opportunité car c'est une entreprise qui n'était pas en grande forme. À côté de cela, nous sommes très peu présents dans cette région de France et nous avons 80 postes ouverts actuellement. Ils vont faire beaucoup de sous-traitance pour nous », expose Jacques Cettolo.