Avec la série Emily in Paris, la marque toulousaine Nach voit ses ventes exploser

« Pour nous, petite marque de bijoux située en Province, il s'agit d'une grande fierté et d'un vrai tremplin que d'avoir été sélectionnés par la styliste de la série Netflix Emily in Paris parmi toutes ces grandes marques. C'était assez dingue de voir ce succès », se réjouit Nadia Koch, cofondatrice de Nach.

Fondée à Toulouse, en 2011, par les sœurs, Nadia et Nancy Koch, la marque de bijoux en porcelaine, inspirés de la nature et des animaux et fabriqués à la main, bénéficie d'un vrai coup de projecteur depuis quelques mois grâce à la série Netflix « Emily in Paris ». À plusieurs reprises, quelques-unes de ses créations ont été sélectionnées par la styliste de la série et portées par son héroïne. Une publicité inespérée pour la petite marque, puisque la série est l'une des plus regardées sur la plateforme Netflix. Visionné par des millions de téléspectateurs à travers le monde, le programme est une véritable vitrine.

« Nous ne regardions pas la série, mais durant la saison 2, nous avons constaté qu'Emily portait deux de nos créations, des boucles d'oreilles en forme de fleurs ainsi qu'un collier perruche bleu. Et à partir de ce moment, cela a été la folie », raconte la cheffe d'entreprise franco-thaïlandaise.

Un succès outre-Atlantique

Très vite, la boutique en ligne a été prise d'assaut par les fans de la série qui ont voulu se procurer les bijoux portés par leur héroïne préférée. Les commandes, par centaines, ont afflué de partout en Europe, mais aussi des États-Unis et du Japon. Les modèles se sont vite retrouvés en rupture de stock. Submergée, la marque n'a pas pu répondre et honorer toutes les commandes. Ainsi, en décembre 2021, période de sortie de la saison 2 de la série, Nach a connu une hausse de 34 % de ses ventes sur son e-shop.

Depuis son apparition au cou de l'actrice Lily Collins, le collier s'est vendu à plus 120 exemplaires. Près de 80 des commandes provenaient des États-Unis. Avant la diffusion de la série à succès américaine, seulement une dizaine de pièces de ce même collier ont été vendues et aucune des commandes passées ne provenait d'outre-Atlantique. La demande de leurs bijoux en porcelaine a été multipliée par six en France, en Italie et en Grande-Bretagne et par deux aux États-Unis.

« C'est très rare pour nous de vendre un bijou autant de fois. Nos pièces sont réalisées à la main, en petites quantités et sont assez uniques. Ce n'est donc pas commun pour nous. Là, pour la collection Emily in Paris, nous produisons les bijoux en plus grandes quantités que d'habitude. »

Un engouement inattendu

Durant la saison 3, sortie en décembre 2022, Emily a à nouveau porté une création Nach, des créoles en laiton doré ornées de coccinelles en porcelaine. Prévoyantes, les sœurs Koch ont cette fois-ci anticipé le succès du bijou passé à l'écran et prévu un stock plus important que d'habitude.

« La styliste de la série avait préalablement sélectionné une quinzaine de nos bijoux, mais nous n'avions aucune garantie de leur apparition. Le jour de la sortie, nous avons visionné tous les épisodes en accéléré et cela a été le soulagement de découvrir qu'effectivement, nos bijoux étaient là », se remémore-t-elle.

Nach a pu bénéficier d'une popularité inattendue auprès des nombreux fans de la série, qui par leurs partages sur les réseaux sociaux, lui ont offert une visibilité qui ne semble pas s'essouffler.

Les soeurs Koch ont fondé la marqué Nach il y a une douzaine d'années et bénéficient aujourd'hui d'une visibilité internationale (Crédits : Nach).

« Sur les réseaux sociaux, il y a une communauté Emily in Paris qui existe et qui partage les moindres détails des tenues vestimentaires et des accessoires et cite les marques. Sur nos réseaux sociaux, nous avons de plus en plus de followers et de plus en plus d'interactions. Les bijoux qui ont été portés dans la saison 2, diffusée en 2021, sont, à ce jour, encore commandés », remarque l'ainée des sœurs Koch.

Trois boutiques en France

La marque qui se veut haut de gamme se démarque par des designs hauts en couleur qui honorent la nature et les animaux. Boucles d'oreilles en lapin, collier toucan ou encore bague en tête de léopard. Les créations sont imaginées et les prototypes conçus dans la Ville rose. Ensuite, les porcelaines sont moulées, cuites et peintes à la main, au sein de l'atelier familial, en Thaïlande. Les produits, étant artisanaux, demandent « beaucoup de travail » et leur fabrication peut durer jusqu'à une semaine pour certaines pièces. Tous les bijoux sont signés et les modèles déposés.

Depuis 2016, l'entreprise a étendu son offre et propose du prêt-à-porter pour femmes, enfants et unisexe ainsi que bon nombre d'accessoires et de maroquinerie imaginés et dessinés à Toulouse et fabriqués selon la référence en Turquie, au Portugal ou en Thaïlande.

Entre les bijoux qui représentent 70 % de l'activité et la mode, la société compte plus d'un millier de références. Pour les commercialiser, elle dispose de plusieurs canaux. En plus de son site de site e-commerce qui connaît un véritable succès ces derniers mois, la structure dispose également de trois boutiques en propre ouvertes à Cannes en 2017, Toulouse un an après et Nice en fin d'année 2022. Les différentes pièces sont également distribuées dans un réseau de près de 400 revendeurs situés partout en France, en Europe, dans des pays comme l'Italie ou l'Angleterre et au Japon.

« Nous avons un réseau de distribution très varié. Il est possible de retrouver les créations dans des boutiques de prêt-à-porter ou de bijoux, sur des marketplaces comme La Redoute, mais aussi dans des musées ou des galeries d'art. Notre souhait a toujours été d'ouvrir une boutique à Paris. Nous allions le faire avant la période Covid et nous avons eu raison de ne pas le faire. Aujourd'hui, cela fait toujours partie de nos plans pour le futur », détaille la pilote du côté commercial de Nach.

Des résultats stables

Alors qu'elles ont débute l'aventure Nach seules il y a plus de dix ans, Nadia et Nancy Koch ont aujourd'hui à leurs côtés 15 collaborateurs à Toulouse, entre le siège social, le showroom et la boutique. L'atelier de fabrication thaïlandais emploie lui une vingtaine de personnes et les boutiques de la Côte d'Azur comptent cinq employés à elles deux.

Après une période post-Covid difficile, l'activité de l'entreprise redémarre et les résultats financiers repartent à la hausse. En effet, Nach revendiquait un chiffre d'affaires de 1,6 million d'euros en 2022, dont près de 70 % à l'export, un résultat « qui se stabilise par rapport à 2021 ».

