Le Toulousain Europa Group prend possession du groupe plurimédia 1Health

Le mouvement de concentration des médias observé ces dernières années ne concerne pas qu'uniquement les organes grand public et généralistes. Le phénomène touche aussi la presse spécialisée, à l'image de cette opération entre le Toulousain Europa Group et 1Health. « L'idée est de faire que 1+1 = 3 », commente Marc Doncieux, le fondateur et CEO d'Europa Group, auprès de La Tribune.

Son organisation qui a réalisé un chiffre d'affaires de 104 millions d'euros en 2022, avec 300 salariés, vient ainsi de racheter ce groupe de médias parisien, qui de son côté a bouclé son dernier exercice avec 20 millions d'euros de chiffre d'affaires pour une centaine de salariés. « Mais les deux entreprises vont rester indépendantes », tient à préciser le CEO qui vient de boucler cette opération de croissance externe auprès de Julien Kouchner, qui était président de ce groupe de médias spécialisés.

« Julien Kouchner conservera la présidence de 1Health, tout en travaillant à développer les cross-fertilisations et les nouveaux projets, avec Claudie Damour-Terrasson, présidente et fondatrice de [email protected] Edition, en s'appuyant sur les expertises des collaborateurs, ainsi qu'avec les différentes branches métier du groupe », précise un communiqué commun.

Unifier la santé humaine, animale et environnementale

L'entité parisienne regroupe 21 titres en santé humaine et animale dédiés aux professionnels et au grand public, avec des marques comme Le Point Vétérinaire, Le Moniteur des Pharmacies, 30 Millions d'Amis, Peuple Animal ou Bien-Être & Santé Animal, pour ne citer que ces exemples.

« Notre rapprochement va nous permettre de trouver des synergies classiques, mais rien de révolutionnaire non plus. Nous cherchons surtout à couvrir un maximum de sujets thérapeutiques. Cette opération nous permet d'étendre nos compétences sur des sujets où nous n'étions pas présents jusqu'alors et tout particulièrement la santé animale. Il n'y avait même aucune concurrence entre les deux entreprises avant cette opération », justifie Marc Doncieux, joint par La Tribune.

Dans le communiqué, Julien Kouchner rappelle leur ambition commune de « concevoir (nos) médias et (nos) services en tant que leviers d'un développement intégré, systémique et unifié de la santé humaine, animale et environnementale et ceci dans le bénéfice des professionnels et de leurs patientèles. »

Un secteur qui se porte bien

Ce n'est pas la première opération d'envergure d'Europa Group dans l'édition de presse spécialisée. En 2017 déjà, l'entité basée à Toulouse avait pris le contrôle de [email protected] Médical Editions qui, à l'époque, éditait une trentaine de titres.

« Cette filiale réalise exactement le même métier que 1Health. Actuellement, et cela ne date pas seulement de la crise sanitaire, la presse professionnelle médicale est quelque chose de très porteur car il y a un gros besoin d'informations sur le sujet. C'est une presse qui se porte bien et ses entreprises sont profitables », commente le dirigeant à la tête du groupe familial.

Pour preuve, ce dernier avait en 2021 un EBITDA de près de 11 millions d'euros, suivant la tendance des années précédentes, hormis l'année 2020 bousculée par la crise sanitaire.

Au-delà de son activité d'édition dans la presse spécialisée, qui monte en puissance, Europa Group est surtout reconnue pour l'organisation de congrès médicaux majeurs, soit une centaine chaque année qui réunit plus de 100.000 participants. L'entreprise qui dispose de bureaux à Paris, Bruxelles, Grenoble et Singapour a également une part de son activité dans la formation continue des médecins.