Recrutement : l'industriel Yéo Frais séduit les candidats avec son opération coup de poing à Toulouse

Il est désormais possible d'obtenir un CDI, à Toulouse, sans formation et sans CV. C'est en tout cas la promesse de l'industriel Yéo Frais, qui vient de lancer une opération de recrutement offensive. Le producteur de produits laitiers ultra-frais ouvre chaque vendredi matin, à 9 heures, et ce depuis le 20 janvier, les portes de son usine implantée au coeur de la Ville rose pour une visite des lieux avec les salariés. Les visiteurs qui veulent poursuivre l'aventure peuvent conclure la visite par un rendez-vous avec un responsable du recrutement de l'entreprise afin d'enclencher le processus d'intégration.

« L'idée est de faire découvrir nos métiers à des personnes qui ne les connaissent pas et leur donner envie de venir en voyant nos installations. Pour intégrer l'entreprise, il n'y a aucun critère rédhibitoire, seulement l'envie d'apprendre », commente Gratien Degenève, le directeur des ressources humaines du producteur de produits laitiers.

En cas de matching entre l'intérêt du candidat pour le travail proposé et les objectifs de Yéo Frais, la société fait la promesse de faire signer un contrat de travail « dans les cinq à huit jours qui suivent la visite », assure le DRH. Pour le premier vendredi, 12 personnes se sont présentées aux portes de l'usine et cinq ont intégré le processus de recrutement en vue d'une intégration potentielle. « Pour nous, ce premier rendez-vous a été un succès et celui du 27 janvier devrait attirer encore plus de monde », commente Gratien Degenève. Avec la communication et l'emballement autour de cette démarche, le responsable a reçu une trentaine de CV rien que dans le week-end et une vingtaine de personnes ont manifesté leur intention de se rendre à Yéo Frais ce vendredi. Une bonne surprise pour le DRH alors que cette opération ne nécessite aucune inscription et ne jouit de l'assistance d'aucun intermédiaire tel que Pole Emploi. « Nous voulions une opération la moins contraignante possible pour le candidat », justifie le dirigeant à la manoeuvre sur ce dossier.

La tendance du mentorat

Par le passé, d'autres acteurs industriels ont pratiqué une démarche similaire en région toulousaine, comme le sous-traitant aéronautique Sabena Technics. À la recherche d'une cinquantaine de peintres aéronautiques pour son site de Cornebarrieu (Haute-Garonne), l'entreprise avait organisé des visites, sans intermédiaire là aussi, de ses ateliers fin décembre 2021. Avec la promesse d'en sortir avec un CDI à l'issue d'un bref entretien avec un recruteur notamment pour vérifier certaines aptitudes (comme la condition physique ou la capacité à travailler en hauteur). Plusieurs dizaines de personnes s'étaient rendues sur place et les objectifs de recrutement avaient été atteints. Néanmoins, par la suite, peu de candidats étaient restés en poste dans le temps.

Pour ces nouveaux venus, Yéo Frais va faire appel à une méthode d'intégration similaire à celle pratiquer chez le sous-traitant aéronautique : le mentorat. Ce seront les salariés qui, pendant quelques mois, vont former leurs nouveaux collègues.

« Pour les encourager, la grille d'évolution en interne prend en compte la formation des nouveaux salariés et l'investissement associé à cette tâche. C'est également un point regardé dans le cadre d'une revalorisation salariale. Donc à terme, ce mentorat peut être bénéfique pour les salariés déjà en poste », détaille le DRH de Yéo Frais.

À Sabena Technics, ce sont des primes mensuelles qui avaient été instaurées, ce qui peut-paraître motivant sur le court-terme, contrairement à la stratégie de l'industriel laitier qui mise sur le temps long bien qu'elle soit confrontée à une situation d'urgence.

Au moins dix postes à pourvoir

Ouverte en 1968, l'usine Yéo Frais implantée au coeur de Toulouse n'a jamais connu cela depuis son ouverture : ralentir sa production faute de personnels. « Nous produisons 90% de nos besoins aujourd'hui », regrette Gratien Degenève.

« Ce sont des pertes sèches pour nous car nous ne pouvons pas faire de stocks, étant sur des produits ultra-frais. De plus, cela met à mal l'image de la société sur notre qualité de fournisseur à ternir ses engagements de production », ajoute le DRH.

Dans les faits, sur les huit lignes de production à haute cadence présentes chez l'industriel, chacune d'elles est actuellement mise en pause un jour par semaine. Augmenter la plage horaire de travail pourrait être une solution à court-terme mais l'entreprise tourne déjà en « trois-huit » et sept jours sur sept.

Pour retrouver un rythme de production normal, Yéo Frais doit recruter très rapidement cinq conducteurs de machines et autant de techniciens de maintenance. « Ce sont les besoins à date, mais nous ne sommes pas à l'abri de démissions ou autres, qui pourrait changer la donne », précise Gratien Degenève, qui compte bien recruter un peu plus que les besoins de court terme pour s'offrir « un matelas de sécurité ».

L'usine toulousaine de Yéo Frais est située à proximité du Min de Toulouse. (Crédits : Rémi Benoit)

Hors intérimaires, les 230 salariés de l'industriel produisent chaque semaine pas moins de 1.300 tonnes de produits frais et 750.000 litres de lait écrémé. L'entreprise s'est d'ailleurs faite remarquer récemment en lançant la commercialisation de « La Brique Rose », avec des producteurs de lait locaux et régionaux.

