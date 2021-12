Phytothérapie : pourquoi Pierre Fabre jette son dévolu sur Ladrôme

Le second groupe pharmaceutique français, installé dans le Tarn, vient d'annoncer "une prise de participation majoritaire" dans la société Ladrôme, installée à Saillans (Drôme). Si le montant de l'opération et le pourcentage du capital acquis restent confidentiels, Pierre Fabre se pose en "accompagnateur d'une entreprise prometteuse".

"Ce n'est pas une acquisition, mais bel et bien une prise de participation majoritaire. Les actionnaires et fondateurs historiques de la société demeurent au capital. Ladrôme va garder son autonomie de gestion. La société cherchait un partenaire pour assurer la poursuite de son développement", explique Marc Alias, le directeur de la communication et des relations extérieures au sein du groupe Pierre Fabre.