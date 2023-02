Délocalisation chez Latécoère : Carole Delga « en total désaccord avec la stratégie industrielle »

Le projet de réorganisation de Latécoère n'a pas fini de faire parler de lui. Le 25 janvier, la direction du groupe aéronautique a annoncé aux salariés que faute de rentabilité, l'usine du futur de Toulouse-Montredon va voir ses activités transférées en République Tchèque et au Mexique. À la place, l'équipementier aéronautique veut regrouper les effectifs de ses sites de Colomiers et Labège. Ce dernier sera vendu et les machines utilisées pour faire des racks sur l'A330 et l'A400M seront envoyées vers son usine en Tunisie. « Le projet vise à faire évoluer la nature des activités de Toulouse Montredon afin que le site renoue avec la rentabilité et assure sa pérennité sur le long terme », explique à La Tribune un porte-parole de Latécoère.

Le projet a été rejeté par l'ensemble des syndicats et a suscité une vive opposition de la part de la CGT qui a adressé le 6 février un courrier à la présidente de la Région Occitanie, Carole Delga.

« Au terme de cet énième plan de délocalisation, il ne subsistera plus en France comme activité de production dans la branche aérostructures, outre l'atelier produisant le T15 de l'A330 à Périole, l'usine de Gimont et sa centaine de salariés. Jusqu'à quand ? » interpelle notamment dans la missive Florent Coste, secrétaire général CGT de Latécoère pour qui le projet pourrait impacter près de 150 emplois.

Delga dénonce « les erreurs de stratégie de la direction »

La présidente socialiste de la collectivité a réagi au courrier ce jeudi et n'hésite pas à tirer à boulets rouges contre la direction de Latécoère.

« Je suis en total désaccord avec la stratégie industrielle du groupe. L'entreprise fondée par Pierre-Georges Latécoère est un symbole de l'aéronautique toulousaine et un fleuron de l'industrie française. Or, depuis l'arrivée de nouveaux actionnaires en 2019 (la société d'investissement Searchlight Capital Partners, ndlr), aucune perspective de développement offensif des sites en Occitanie n'est donnée, en dépit des aides publiques importantes qui ont été attribuées par l'Etat et l'Union européenne. Cela va à l'encontre de la politique de souveraineté industrielle que doit bâtir notre pays et que je défends à la tête de la Région Occitanie et de Régions de France », explique-t-elle.

L'élue doit rencontrer dans les prochains jours les dirigeants de l'entreprise ainsi que les représentants des salariés. « Je n'accepterai pas que ce soient les salariés, qui ont fait de lourds sacrifices pendant la crise Covid, qui payent des erreurs de stratégie de la direction », ajoute-t-elle.

L'« usine du futur » de Montredon avait été inaugurée en mai 2018. Ce nouveau site de production automatisé de 6.000 m2 a demandé 37 millions d'euros d'investissements pour équiper notamment le groupe aéronautique de nouvelles machines d'usinage de pièces élémentaires, auxquels se sont ajoutés 10 millions d'euros supplémentaires pour agrandir le site à 9 000 m2. Un lourd investissement pour lequel l'entreprise a bénéficié d'un soutien public.

Une usine du futur pas encore rentable

Mais aujourd'hui le pari industriel est loin d'être gagné. La montée en puissance du site de Montredon s'est arrêtée net avec la crise sanitaire et Latécoère a également été impacté par la mauvaise santé des commandes sur le Boeing 787. Le groupe aéronautique doit aussi faire face à une concurrence féroce sur son activité d'usinage avec la consolidation de la supply chain qui a donné naissance à des géants des pièces élémentaires à l'instar notamment de Mecachrome.

Frappé de plein fouet par la crise de la Covid, Latécoère a vu son chiffre d'affaires chuter de 43% en 2020. Depuis, le groupe remonte peu à peu la pente. Au premier semestre 2022, l'équipementier a affiché un chiffre d'affaires de 242 millions d'euros, soit une hausse de 34%. Pour autant, malgré une augmentation de capital à l'été 2021, Latécoère reste toujours très endetté (à hauteur de 148 millions d'euros à fin juin 2022). Le groupe s'est fixé pour objectif d'atteindre une taille critique d'1,5 ou 2 milliards d'euros à terme en réalisant notamment plusieurs rachats : la société TAC en Belgique, puis l'entreprise Shimtech Mexico, Malaga Aerospace, Defense & Electronics Systems (Mades), le Canadien Avcorp et pour finir l'usine mexicaine de Figeac Aero.

