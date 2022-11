Energies renouvelables : TotalEnergies et le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc affichent leur « totale convergence de vues »

Chez TotalEnergies, le mot « pétrole » est devenu tabou. La compagnie mise désormais tout sur l'électricité verte et les énergies renouvelables, à condition de trouver les gisements correspondants.

« Nous sommes les premiers producteurs de biogaz en France et ambitionnons de devenir le premier producteur d'hydrogène vert », affirme Isabelle Patrier, la directrice France de la compagnie.

« Pour cela, il va falloir travailler sur le captage et le stockage de CO2 mais aussi sur l'efficacité énergétique », ajoute-t-elle.

Une convention de partenariat avec le maire (ex-LR) de Toulouse

Ce 24 novembre au salon des maires, la représentante hexagonale de TotalEnergies vient de signer une convention de partenariat avec le maire (ex-LR) de Toulouse. Une déclaration de coopération portant sur « la croissance verte et la transition énergétique » et qui les engage à regarder ensemble tous les projets en ce sens.

Car en Occitanie, la compagnie ne possède plus de raffinerie, mais opère déjà 2 méthaniseurs, 338 stations-service et 454 points de recharge. Sur 780 salariés, près de 300 travaillent dans la production d'énergies renouvelables, répartis sur 11 sites: centrales photovoltaïques, parcs éoliens et éoliennes en mer. Dans la région, TotalEnergies revendique 200 mégawattheures installés et entend atteindre, en 2030, les 500 MWh, l'équivalent d'un demi-réacteur nucléaire.

« Nous avons tous cette volonté d'aller vite sur les énergies renouvelables », insiste la directrice France, Isabelle Patrier.

« Nous avons une totale convergence de vues », lui répond Jean-Luc Moudenc, maire (ex-LR) de Toulouse.

La Ville rose affirme avoir « doublé » sa production d'ENR

Depuis son élection en 2014 dans la Ville Rose, l'édile déclare avoir en effet donné « un coup d'accélérateur au développement des énergies renouvelables », n'ayant « pas attendu ni la loi d'accélération des énergies renouvelables ni la sécheresse ».

« Je n'ai pas attendu non plus le concept de "planification écologique", mais j'ai hâte qu'il atterrisse et qu'il se concrétise », a martelé l'édile de Toulouse.

En presque huit ans, Jean-Luc Moudenc affirme avoir « doublé » la production d'énergies renouvelables, en créant une deuxième usine hydroélectrique, en développant un réseau de chaleur à partir de la combustion de déchets et de la récupération de l'énergie de l'usine d'incinération, ou encore, en impulsant le déploiement de panneaux photovoltaïques.

Lire aussiFinancement des renouvelables : le coût de l'énergie fragilise l'action des maires

« La simplification est incontournable », juge la directrice France de Total

Hasard du calendrier, le PDG de TotalEnergies a été auditionné, la veille à l'Assemblée nationale, par la commission d'enquête sur la souveraineté et l'indépendance énergétique de la France. Devant les députés, Patrick Pouyanné a dénoncé le « marathon administratif » lié à la production d'énergies renouvelables. « Il faut 14 autorisations pour faire implanter une usine solaire en France », a regretté le patron de la compagnie.

« Nous avons plus de 400 centrales de production d'ENR en France avec un objectif de 4 gigawatt installés en 2025, mais nous sommes freinés par cette lourdeur administrative », a confirmé sa directrice France, interrogée par La Tribune. « La production et les autorisations d'énergies renouvelables ne suivent pas la programmation pluriannuelle de l'énergie. ll y a énormément de travail pour faire comprendre que la simplification est incontournable », a-t-elle poursuivi.

Comme une adresse à la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, qui défend en ce moment sa loi d'accélération des ENR à l'Assemblée nationale.

Lire aussiConstruire « 15 ou 20 » réacteurs nucléaires en plus : la solution pour faire de l'hydrogène décarboné en France, selon le PDG de TotalEnergies