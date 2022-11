L'appli Canari va livrer aux agriculteurs européens les projections climatiques jusqu’à 2100

Quand on parle de réchauffement climatique, difficile de se représenter l'impact d'une hausse des températures de 2°C à l'échelle de son quotidien. À Toulouse, le spécialiste toulousain des logiciels libres Makina Corpus et l'association spécialiste des questions agricoles et du changement climatique Solagro ont mis au point l'application Canari pour livrer aux acteurs de la filière agricole des projections climatiques avec une résolution de 12 km2, soit la superficie d'une petite commune.

Nombre de jours chauds et gel printanier

Les agriculteurs peuvent visualiser à proximité de chez eux les données passées depuis 1985 et les projections futures jusqu'à 2100 en se basant sur six modèles climatiques (plus ou moins pessimistes). L'outil livre des cartes interactives et des graphiques à partir de 120 indicateurs agroclimatiques dont des données génériques (nombre de jours chauds, évapotranspiration) et des éléments plus spécifiques au type de culture (comme l'indice de fraîcheur des nuits pour les vignes ou le dernier jour de gel printanier pour l'arboriculture).

Exemple de simulation livrée par l'application Canari.

Lancée au dernier Salon de l'agriculture en mars dernier, l'application connaît un succès grandissant en France avec plus de 800 comptes utilisateurs actifs et plus de 5.000 calculs réalisés.

« L'outil doit leur permettre d'adapter leur production aux changements potentiels. Par exemple, pour un agriculteur cela peut être d'utiliser de nouvelles souches, des graines ou de nouveaux cépages de vins mieux adaptés à un climat chaud et sec. Mais l'application est également utilisée par des assureurs pour anticiper les catastrophes naturelles. Canari peut servir à un industriel de l'agroalimentaire pour adapter sa production pour fabriquer toujours autant de compotes et avoir une pérennité économique », explique Amandine Boivin, responsable marketing de Makina Corpus.

Une version européenne et un partenariat avec Météo-France

Canari a été aussi adoptée par des chercheurs de l'Inrae ou la Chambre régionale d'agriculture du Centre Val de Loire. Le projet a bénéficié d'une aide de 60.000 euros de l'Ademe et de 25.000 euros du ministère de l'Agriculture.

Fort de ce succès, Makina Corpus et Solagro planchent désormais sur une version étendue de l'application à l'échelle de toute l'Europe en s'appuyant sur des partenaires en Allemagne, en Espagne et en Estonie. Cette nouvelle version, pour laquelle le projet a décroché une contribution de 34.000 euros du Fonds d'investissement 2050, sera disponible à la fin du premier trimestre 2023. En parallèle, l'appli Canari va bénéficier via un partenariat avec Météo-France des projections climatiques régionalisées DRIAS 2020, considéré comme le jeu de données de référence pour la France métropolitaine. De quoi affiner encore davantage les projections sur le territoire hexagonal.