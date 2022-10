Le Commandement de l'Espace va investir 80 millions d'euros pour ses futurs locaux à Toulouse

« Ce sera le symbole du spatial français de défense à Toulouse », lance à La Tribune le Colonel Fonlupt, commandant de l'organisme de préfiguration du Commandement de l'Espace.

Trois ans après sa création, la montée en puissance du Commandement de l'Espace se poursuit dans la Ville rose. Le CDE a notamment pour vocation de doter la France de nouveaux outils face aux menaces croissantes et ainsi protéger nos satellites les plus précieux. Rien qu'en septembre 2018, la ministre des Armées Florence Parly avait dévoilé depuis Toulouse une tentative d'espionnage russe ciblant un satellite français, Athena-Fidus, mettant en évidence la vulnérabilité de l'infrastructure spatiale française. Le CDE compte pour le moment un effectif de 100 personnes hébergées dans des locaux provisoires au sein du Cnes à Toulouse et qui ont déjà mené deux exercices militaires AsterX.

Lire aussiPlongée au cœur du Commandement de l'Espace à Toulouse

Un chantier à 80 millions d'euros

Mais le Commandement de l'Espace va bénéficier de 80 millions d'euros d'investissements pour construire ses propres bâtiments sur un terrain de trois hectares sur la partie sud du Cnes. Une nouvelle étape du programme a été franchie le 24 octobre dernier avec la signature par le préfet de la région Occitanie et le président du CNES d'un bail pour la construction des futurs locaux. Le chantier débutera en novembre 2023 pour une mise en service opérationnelle prévue en septembre 2025.

« Il y aura un bâtiment principal de 11.000 m2 pour le Commandement de l'Espace qui pourra accueillir 500 personnes. Un deuxième bâtiment de 2.000 m2 sera construit pour le Centre d'excellence de l'OTAN avec 60 personnes. Nous allons aussi avoir un bâtiment de 1.200 m2 à l'entrée du site qui hébergera le poste d'accueil et de filtrage géré par une équipe de gendarmes de l'air. Hormis ces trois bâtiments, des aménagements seront réalisés sur le site notamment pour créer des parkings et des espaces verts », détaille le Colonel Fonlupt.

Outre les effectifs toulousains actuels du Commandement de l'Espace, les futurs locaux vont réunir les équipes du centre opérationnel de surveillance militaire des objets spatiaux (COSMOS) de Lyon, la plupart des effectifs du Centre militaire d'observation par satellites (CMOS) de Creil ainsi qu'une partie de l'état-major parisien du CDE. « Le but est de regrouper les compétences à Toulouse pour gagner en efficacité, en synergie avec notre partenaire le Cnes », ajoute le haut-gradé.

Un doublement des effectifs d'ici l'été 2023

En attendant, le Commandement de l'Espace va continuer à garnir ses équipes. « Nous allons doubler l'effectif d'ici l'été prochain pour atteindre 200 personnes », informe le Colonel Fonlupt. Bientôt à l'étroit, l'entité militaire va construire un étage supplémentaire à ses locaux provisoires pour agrandir ses effectifs en attendant les bâtiments définitifs. Les nouveaux profils sont soit recrutés directement dans les rangs de l'Armée de l'air et de l'espace, parfois en provenance d'unités non spatiales ou dans l'Armée de terre et la marine soit le CDE recrute des officiers sous contrat qui disposent de compétences professionnelles dans le spatial auparavant ou tout juste sortis de l'école d'ingénieurs.

Depuis cet été, le site toulousain accueille aussi une dizaine de militaires français qui seront à terme amenés à rejoindre le futur Centre d'excellence de l'OTAN dédié au spatial et annoncé début 2021. « Les deux structures s'épauleront. Le Commandement de l'Espace fournira l'expertise et le Centre d'excellence de l'OTAN qui nous donnera la crédibilité internationale », commente le Colonel Fonlupt. La création officielle du Centre d'excellence devrait intervenir courant 2023 et permettre l'arrivée à Toulouse des effectifs des délégations étrangères des nations partenaires.

Lire aussiToulouse renforce son leadership spatial en accueillant le centre d'excellence de l'OTAN

Un data center bientôt installé

Le CDE bénéficiera également d'un data center qui sera installé fin novembre à Toulouse. « Le spatial mobilise des quantités de données assez colossales qu'il faut pouvoir traiter. Ce data center permettra de constituer le socle numérique de notre futur centre de commandement avec des capacités de calcul qui vont nous permettre d'agréger l'ensemble de nos données pour consolider la situation spatiale », ajoute celui qui commande le CDE à Toulouse.

Une fois les locaux construits, le CDE conservera son laboratoire d'innovation spatiale aujourd'hui implanté au sein du B612 à Toulouse qui héberge le pôle de compétitivité Aerospace Valley mais aussi plusieurs startups du spatial. « En l'espace de trois ans, ce laboratoire a noué des contacts en collaboration avec la DGA (Direction générale de l'armement) et l'AID (Agence innovation défense) avec plus de 300 entités, des entreprises mais aussi des organismes comme l'Onera ou le CNRS. C'est intéressant pour nous d'avoir un contact direct avec les startups, d'aller chercher des briques technologiques qui existent sur étagère et de les adapter pour les besoins des forces armées », conclut le Colonel Fonlupt.