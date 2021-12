Un nouveau bâtiment de 20.000 m2 à Toulouse pour verdir la logistique urbaine

Vu du ciel, les deux bâtiments flambants neufs situés au nord de Toulouse forment un grand "V". Comme pour logistique Verte. Installé dans le quartier de Fondeyre, à proximité du Marché d'intérêt national (Min), ce complexe de 19.500 mètres doit permettre à la Ville rose de fluidifier son trafic et de respirer mieux dans les mois et années à venir.

"Ce n'est pas la peine de parler de transition écologique sans actionner le levier de la logistique urbaine. Au niveau national, celle-ci est responsable de 40% des émissions de particules fines et de 15% du trafic en centre-ville. Des chiffres qui ne sont pas près de diminuer alors que nos concitoyens font de plus en plus appel à la livraison", justifie le maire de Toulouse et président de la Métropole, Jean-Luc Moudenc.

C'est ainsi que les élus locaux et divers acteurs privés ont inauguré cet édifice, jeudi 9 décembre, en le présentant comme la zone logistique du dernier kilomètre, propre bien évidemment. Dans ce lieu, qui aura coûté 29 millions d'euros à Toulouse Métropole et à un consortium privé (voir plus loin), ce sont 70.000 colis qui vont transiter ici chaque jour.

Pour atteindre de telles proportions, les lieux accueillent aujourd'hui une agence UPS, la filiale du groupe La Poste dédiée à la logistique urbaine Urby et une plateforme colis du groupe La Poste. De plus, des espaces sont prévus pour permettre l'accueil de logisticiens spécialisés dans les produits frais et froids, en lien avec le Min de Toulouse. À noter également, que le groupe Amazon, absent de ce projet, cherche actuellement à ouvrir une seconde agence locale dédiée au dernier kilomètre aussi dans le nord de Toulouse.

Que des véhicules légers propre à terme sur le site

Concrètement, l'aménagement en forme de V de ces lieux pensé par l'agence d'architecture Expérience à un intérêt. "L'extérieur du V permet de recevoir les poids lourds, tandis que l'intérieur de celui-ci permettra d'assurer le départ des véhicules légers qui assureront le dernier kilomètre", explique François Cantinaud, le président de Toulouse Logistique Urbaine (TLU), nom donné à ce projet désormais concrétisé.

Cette zone qui accueillait autrefois le centre routier de la messagerie, portée par un syndicat mixte entre la Ville de Toulouse et le conseil départemental de Haute-Garonne, va désormais réceptionner une quinzaine de poids lourds par jour et projette le départ d'une centaine de véhicules légers au quotidien.

"À terme, il n'y aura que des véhicules propres qui partiront d'ici", promet Philippe Wahl, le PDG du groupe La Poste, sans pour autant donner de date précise. Dans l'immédiat, tous les véhicules légers ne seront pas au GNV ou électriques, malgré la présence d'une cinquantaine de bornes de recharges sur le site. Néanmoins, des vélos cargos seront aussi de la partie, au départ de ce site situé à seulement sept kilomètres de la place du Capitole. Par ailleurs, dans les prochaines semaines, Urby va réceptionner à Toulouse trois camions 16 tonnes totalement électriques du constructeur Renault.

Le site qui contiendra début 2022 un parking poids lourds sécurisé de 144 places, travaille également sur la possibilité d'avoir sur place des stations de recharge au GNV voire à l'hydrogène, tout en étudiant l'hypothèse d'exploiter le Canal du Midi.

Un pôle à dupliquer ailleurs en France ?

De nombreux acteurs du dossier voient désormais Toulouse comme "un laboratoire de la logistique urbaine de demain". D'ailleurs, le prochain conseil métropolitain, jeudi 16 décembre, doit permettre l'adoption d'une convention d'objectifs avec la SAS Rozo et le Cerema, dans le cadre du programme InTerLUD. Celui-ci a pour objectif de mettre en œuvre des chartes de logistique urbaine durable dans 50 métropoles et communautés d'agglomération rapidement. L'accompagnement proposé aux collectivités consiste en un appui méthodologique, des formations et des contributions financières à la réalisation des chartes.

Pour la suite, certains croient surtout en une potentielle duplication de ce pôle de logistique urbaine propre ailleurs en France. "Ce projet consiste à massifier et concentrer les flux dans les villes. C'est un modèle que nous pouvons répliquer ailleurs, c'est certain. C'est une première, mais pas une dernière. Nous pouvons encore améliorer la logistique urbaine dans toutes les villes de France, surtout avec l'accélération du e-commerce", poursuit Stéphane Layani, le président de Lumin' Toulouse.

Bien que cela soit possible de reproduire cela ailleurs, le contexte toulousain est particulier. La naissance de ce pôle logistique entre dans le cadre d'une délégation de service publique (DSP) lancée en 2016, consistant à trouver un nouveau gestionnaire privé pour le Min de Toulouse après plusieurs années dans le rouge, à tous les niveaux. C'est ainsi qu'en 2017, le groupement Lumin'Toulouse, associant le marché de Rungis, le groupe La Poste et la Caisse d'Épargne Midi-Pyrénées, a remporté la consultation. Cette dernière comprenait alors la condition de mener à bien ce chantier en étroite collaboration avec la Métropole...

