Les Thermes de Luchon s'offrent une cure de jouvence

Situés à près de 630 mètres d'altitude, les Thermes de Luchon sont une institution dans les Pyrénées et se targuent d'être la première station thermale de la chaîne de montagne. Mais après le pic des années 80 où le lieu pouvait attirer jusqu'à 30.000 curistes, les Thermes de Luchon ont connu une érosion de la fréquentation aggravée par la crise sanitaire.

D'où l'idée de lancer des travaux de grande ampleur pour offrir une cure de jouvence à l'établissement.

« C'est simple, nous avons seulement gardé les quatre murs extérieurs, résume Myriam Roullot, directrice des Thermes de Luchon depuis le 1er janvier 2023. Les thermes de Luchon n'ont pas été rénovés depuis près de 30 ans, c'est un projet qui vise donc à repenser les thermes plus qu'à les rénover », poursuit-elle.

Le projet est né en 2021 avec l'arrivée du groupe dacquois, Arenadour, qui a signé la concession de service public d'une durée de 30 ans pour le développement de la station thermale et touristique de Bagnères-de-Luchon avec la municipalité. « Le conseil municipal ne pouvait plus assurer la gestion des thermes, c'est pourquoi un appel d'offres a été lancé auquel Arenadour a répondu », explique la nouvelle directrice des Thermes de Luchon.

« Avec Arenadour, nous avons trouvé le partenaire que nous recherchions : un groupe disposant de capacités financières, de solides techniques d'exploitation, et des hommes de confiance expérimentés dans la gestion d'établissements thermaux », expliquait alors Éric Azémar, maire de Bagnère de Luchon durant la visite du chantier le 15 mars dernier.

Un nouvel élan pour le complexe thermal de Luchon

Les thermes de Luchon vont commencer par rouvrir partiellement à partir du 27 mars. Les curistes pourront ainsi suivre le parcours de soins conventionné tout juste rénové. Afin d'attirer le plus grand nombre d'entre eux, et de redynamiser l'activité thermale, des objectifs ont été fixés par Arenadour. Dans un premier temps, les thermes de Luchon se donnent pour mission d'offrir les meilleurs services et un accueil de qualité grâce notamment à une orientation du curiste facilitée « pour qu'il se sente bien et évite toute source de stress », précise Myriam Roullot.

Un autre objectif vise à maintenir l'activité thermale tout au long de la saison, 365 jours par an. L'activité thermale devrait être continue tout au long de la saison malgré les travaux, « grâce à des zones réhabilitées qui seront livrées au fur et à mesure », assure la directrice du centre de bien-être. À cela, s'ajoute la création d'un nouveau bâtiment dédié au thermoludisme ainsi que d'un spa dont l'ouverture est prévue en décembre prochain. Ces travaux de grande ampleur dureront jusqu'au printemps 2024.

Lire aussiTourisme : comment l'Occitanie veut reconquérir les vacanciers étrangers

Un investissement à hauteur de 40 millions d'euros

Afin de concrétiser ce développement des thermes de Luchon, indispensables à l'attractivité et à l'essor économique de la vallée, ce sont, en tout, plus de 40 millions d'euros qui seront investis dans le projet. La Société Immobilière de Luchon, fondée par la Banque des Territoire et la filiale de l'Arac (Agence régionale aménagement construction), la SAS Patrimoniale Occitanie, a pour objectif de financer ce projet de rénovation. Elle est dotée d'un fonds propre de neuf millions d'euros. Ce fonds provient à 40 % de la banque des Territoires et à 60 % de la SAS Patrimoniale Occitanie. L'Arac Occitanie sera chargée de la réalisation des travaux. Le montant total d'investissement s'élève à 38,6 millions d'euros. Par ailleurs, Arenadour promet d'y investir cinq millions d'euros notamment à travers des équipements mobiliers et des postes de soins.

Du côté des aides publiques, les subventions s'élèvent à plus de dix millions d'euros. Parmi ces aides, 2,9 millions d'euros vont être attribués par le Fond Européen de Développement Régional (FEDER) après l'examen du dossier par la région. Par ailleurs, il est prévu que l'État verse également la somme de 2,9 millions d'euros. Le montant des aides données par la région Occitanie lui est de 1,8 million d'euros. Enfin la commune de Luchon participe également à ces subventions à hauteur de 1,3 million d'euros.

Développer le dynamisme de la vallée de Luchon

« Les enjeux de la filière thermalisme sont de taille pour la région Occitanie, région majeure du thermalisme en France avec 28 stations thermales », soulignait Annabelle Viollet, directrice régionale Occitanie de la Banque des Territoires lors d'une visite commentée du chantier le 15 mars dernier. En parallèle, l'Union européenne, l'État, le département de Haute-Garonne et la commune de Bagnères-de-Luchon apportent également une aide financière à ce projet.

Lire aussiLe thermalisme en Occitanie, un secteur à forts enjeux qui doit se réinventer

Ces travaux s'inscrivent dans un plan global de redynamisation du territoire. Ainsi, outre les travaux de modernisation des thermes, d'autres projets devraient aboutir dans la vallée, parmi eux, l'arrivée de la ligne test du train à hydrogène entre Montréjeau et Luchon, financée par la région et prévue pour 2024, ou encore l'ascenseur valléen, destiné à relier la station de ski Superbagnères et la ville de Luchon en moins de 8 minutes, qui devrait également être mis en service la même année.

« La ville de Luchon se réjouit de ce nouvel élan indispensable qui va permettre au territoire d'imaginer son avenir économique d'une manière plus sereine », affirmait Éric Azémar, maire de Luchon le 15 mars dernier.

Alors que 6.000 curistes s'étaient rendus dans les thermes en 2022, ce sont plus de 8.000 qui sont attendus pour cette saison. « Le covid a rebattu les cartes du thermalisme en France, tout a changé, il faut donc s'adapter », conclut Myriam Roullot.

Lire aussiLe Festival TV de Luchon, une véritable gabegie financière ?