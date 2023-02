Les perspectives économiques pour l'Occitanie en 2023 en quatre chiffres

+74%

Selon la dernière enquête de conjoncture régionale de la Banque de France, le secteur des services marchands devrait voir ses investissements bondir de +74% au cours de l'année 2023. Une telle performance se justifie par le fait que l'année 2022 a été beaucoup moins dynamique qu'attendue sur ce point (-2,5% contre des perspectives à environ +15%). « Il y a un vrai rattrapage sur les investissements », confirme Stéphane Latouche, le directeur régional de la Banque de France. Néanmoins, ce secteur qui englobe le commerce, les services aux entreprises et le tourisme ne représente que 18% du poids total des investissements projetés en Occitanie, contre 69% pour l'industrie.

+19,1%

Dans la filière aéronautique, les annonces de plans de recrutements ne cessent de paraître dans les médias. L'enquête de la patronne des banques françaises auprès de 1.900 entreprises régionales permet de mettre un chiffre et d'observer réellement comment ces annonces se matérialisent sur le terrain. Après une croissance de +16,1% des effectifs en 2022, intérim compris, la filière aéronautique prévoit une croissance de ses équipes à +19,1% en 2023. Hors intérim, l'année en cours sera celle du retour en croissance des effectifs (+5,6%), après une année 2022 marquée encore par des destructions d'emplois (-0,9%) dans les titulaires de postes. Pour le comprendre, il est à noter que des plans sociaux étalés dans le temps étaient encore en cours et que les entreprises, empêtrées dans les difficultés de recrutement, font appel à l'intérim face à la remontée brutale de leur activité. Cette année, l'industrie aéronautique et ses services s'attendent à un chiffre d'affaires en hausse de +11,7% après une croissance de +14,4% en 2022 déjà.

+8,1%

Alors que la France affiche un déficit commercial record et qu'un plan d'accompagnement sur ce point est en préparation du côté du gouvernement, les perspectives pour les exportations dans l'industrie régionale étaient attendues. Selon l'étude de la Banque de France, toutes industries confondues en Occitanie, ces dernières vont voir leurs ventes à l'international croître de +8,1% en 2023, contre +4,9% l'année passée. Bien que ce chiffre est légèrement faussé par la dominance de l'industrie aéronautique, cela reste un bon signal de la santé économique régionale.« Ce sont de belles perspectives », insiste-même Stéphane Latouche. Le matériel de transport, qui pèse pour 40% du poids total des exportations en Occitanie, va passer de + 0,2% à + 6,8% en 2023 notamment. Les industries de l'agroalimentaire vont aussi connaître un rebond (+7,5% comme perspective attendue) après avoir reculé de -0,8% en 2022.

-1,2%

« Nous avons des inquiétudes sur les travaux publics car ils ont rongé leur carnet de commandes mais il ne se remplit toujours pas (...) Il y a un arbitrage de la part des collectivités locales en faveur des dépenses de court terme au détriment des dépenses d'investissement », alerte le patron de l'établissement financier. Les travaux publics, selon l'enquête de conjoncture régionale, vont connaître une contraction de leur activité en 2023. Selon la Banque de France, l'activité va diminuer de -1,2% cette année, après une année 2022 plutôt correcte, et ce malgré le lancement du chantier de la troisième ligne de métro à Toulouse notamment. Dans son ensemble, la filière BTP et ses acteurs s'attendent à une production en hausse de +5,6% sur 2023, après une année précédente timide (+1,8%).