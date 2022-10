Le fonds OCCTE va lever 100 millions d'euros pour la transition énergétique (dans un premier temps)

"Nous avions anticipé et nous gardons un temps d'avance sur ce sujet qui fait désormais l'actualité", estime la socialiste Carole Delga. Par l'intermédiaire de son Agence régionale énergie climat (Arec), le conseil régional d'Occitanie, dont elle est la présidente, vient d'obtenir l'agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers pour sa nouvelle société de gestion de portefeuille, OCCTE.

Ce fonds d'investissement sera tout particulièrement dédié à la transition énergétique en intervenant sur le financement de projets d'infrastructures, aussi bien publics que privés, comme le développement d'entreprises régionales pour favoriser leur essor national voire international.

Il complètera ainsi les actions menées par l'agence régionale des investissements stratégiques (Aris) de l'Occitanie, qui a ces derniers mois investi dans Genvia (gigafactory pour électrolyseurs à hydrogène), Matières (qui va produire les flotteurs des éoliennes offshores) ou Aura Aero (qui développe un avion régional électrique de 19 places), pour ne citer que ces exemples.

"Nous allons aller par exemple sur des sujets autour de l'hydrogène et plus largement, sur toutes les énergies renouvelables, pour ne citer que cet exemple. L'idée est de créer de la valeur dans la région et pour la région, tout en soutenant nos entreprises dans leur développement. Nous soutiendrons des projets d'envergure, de l'ordre de 20 à 30 millions d'euros de réalisation, avec un minimum d'investissement de deux millions d'euros", précise, à La Tribune, Stéphane Pere, le président de ce nouveau fonds et le directeur général de l'Arec.

En plus de sollicitations directes, les équipes de la société de gestion feront également un travail de sourcing rigoureux et ambitieux pour trouver des projets cochant ce descriptif. "Nous avons déjà des projets en cours d'audit, avant un éventuel soutien", annonce Clément Delisle, le directeur général d'OCCTE. La structure interviendra soit via de l'apport de fonds propres ou bien via une prise de participation au capital des sociétés en question.

L'idée pour ce fonds et sa poignée de collaborateurs est d'agir comme un effet levier auprès des potentiels financeurs de ces projets, dont d'autres fonds d'investissement. Ainsi, le fonds OCCTE espère réunir une centaine de millions d'euros auprès de financeurs d'ici le printemps 2023, et accompagner deux milliards d'euros de réalisations dans les cinq à dix ans. Déjà, des banques régionales ont formulé des intentions fermes de soutien autour d'une vingtaine de millions d'euros. Mais l'idée est, à terme, de lever plusieurs centaines de millions d'euros si la structure rencontre un certain engouement.

Des nouveaux dispositifs pour les entreprises

Ce nouveau véhicule de financement - qui injectera "ses" premiers millions d'euros dans l'économie régionale dans les prochains mois - entre dans une stratégie plus globale du conseil régional d'Occitanie. La collectivité ambitionne de devenir "la première région à énergie positive d'Europe", autrement dit que les énergies renouvelables et vertes permettent de répondre à tous les besoins du territoire.

Dans les rangs des énergéticiens et des acteurs du secteur, cette promesse de Carole Delga lors de son élection en 2015 était perçue comme "une promesse de campagne irréaliste" quelques temps en arrière, "sauf choc et prise de conscience soudain pour s'en approcher grandement". La guerre en Ukraine et la crise énergétique qu'elle provoque par ricochet, sans parler de la saison estivale aux chaleurs étouffantes, ont été les électrochocs nécessaires à une prise de conscience des particuliers, du tissu économique et des collectivités locales pour agir concrètement. Désormais, l'ambition énergétique de Carole Delga a un espoir de se concrétiser.

Aujourd'hui, 25% des besoins énergétiques de la région Occitanie sont couvert par la production d'énergies renouvelables, contre 19% au national. L'ambition est de parvenir aux 50% en 2030 et 100% en 2050. "Mais cela signifie agir d'ici cette échéance sur la réduction de la consommation énergétique par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui", prévient Erik Pharabod, le directeur régional de RTE.

Pour ce qui est de la production, l'Occitanie va expérimenter deux parcs éoliens offshores dans les prochains mois, au large de Gruissan et Barcarès, avant d'envisager un parc commercial à l'horizon 2026 voire 2028. Quant à la réduction de la consommation, la collectivité accompagne les particuliers sur la rénovation de leurs logements, tout en favorisant l'usage du transport ferroviaire. Elle prépare également un plan Habitat durable avec les professionnels pour le printemps 2023, ainsi qu'un plan régional du covoiturage avec des incitations financières pour les passagers et les conducteurs.

Côté entreprises, les TPE de moins de 20 salariés vont désormais bénéficier d'un Pass transition écologique. Présenté comme un dispositif de déblocage de fonds rapide, celui-ci doit permettre de subventionner les travaux des petites entreprises visant à réduire leur facture énergétique. Néanmoins, elle sera plafonnée à 10.000 euros par dossier. Pour les projets plus importants, de transformation industrielle lourde sur des projets de transition énergétique, le conseil régional a mis en place le fonds FITTEO d'un montant total de 100 millions d'euros. Par ailleurs, la collectivité de Carole Delga, avec la préfecture, va installer dans quelques jours une cellule de crise pour les entreprises misent en difficulté par leur facture énergétique afin de trouver des solutions de court et moyen terme.