Emmanuel Macron présente son plan "logement d’abord" à Toulouse

Pour sa première visite dans la Ville rose depuis son élection, Emmanuel Macron a choisi de parler mal logement... et d'apporter ses solutions. Après une visite du Centre d'hébergement et de réinsertion sociale du Touril, qui accueille des femmes en difficulté, seules ou avec enfants, le président de la République a détaillé son plan "Logement d'abord". Avec pour objectif de favoriser la sortie des personnes des hébergements d'urgence et de faciliter leur entrée vers le logement de droit commun.

Emmanuel Macron a tout d'abord rappelé l'incohérence du coût de la politique du logement en France - près de 40 milliards d'euros par an - au regard de la proportion croissante du budget consacré au logement dans le portefeuille des familles, et des 4 millions de mal-logés que compte aujourd'hui l'Hexagone.

Emmanuel Macron et Jean-Luc Moudenc sur la place du Capitole. Crédits: Pool Elysée

"L'idée du plan 'logement d'abord' est de changer de philosophie et de généraliser, déployer, les actions que vous avez déjà commencées à mener ici à Toulouse, affirme le président de la République en s'adressant aux directeurs d'associations et d'organismes locaux dédiés au logement. L'objectif est notamment la production et la mobilisation de 50 000 places de logements supplémentaires d'ici la fin du quinquennat : 10 000 places en pension de famille et 40 000 en intermédiation locative. Ceci permettra de favoriser les logements adaptés et accompagnés, et de limiter les places en hôtel, très onéreuses et qui s'éternisent parfois sur plusieurs années".

Lors de cette table ronde au Capitole, le président de la République, entouré du maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc et du ministre de la Cohésion des Territoires Jacques Mézard, a également annoncé la production de 40 000 logements sociaux (PLAI) par an dès 2018 sur l'ensemble du quinquennat. De leur côté, les acteurs locaux de la lutte contre le mal logement ont pu s'exprimer durant quelques minutes chacun. Bruno Garcia, le président du Service intégré d'accueil et d'orientation de la Haute-Garonne (SIAO) a notamment souligné que le nombre d'appels au 115 pour une demande d'hébergement d'urgence allait pour la première fois concerner plus de 15 000 personnes en 2017:

"La moitié sont des familles avec enfants et en moyenne, nous refusons 80% à 90% des demandes chaque jour par faute de place, affirme Bruno Garcia. Pour arrêter de hiérarchiser la misère, il faut donc renforcer la possibilité de mise à l'abri immédiate et réinstaurer l'inconditionnalité de cette offre".

De gauche à droite, Jean-Luc Moudenc, Emmanuel Macron et le ministre de la Cohésion des Territoires Jacques Mézard. Crédits: Pool Elysée

Hélène Mayer, directrice du pôle logement et hébergement de l'association Union Cépière, a quant à elle évoqué un dispositif novateur qui permet de trouver le logement le plus adapté à la situation de chaque personne en difficulté :

"Par exemple, les jeunes entre 18 et 25 ans sans emploi, sans ressources, et souvent avec un animal, ne se retrouvent pas dans des logements de droit commun. Nous privilégions donc l'hébergement alternatif et la politique de parcours, comme par exemple dans la Maison Paléficat. En trois ans, cette structure a accueilli 37 jeunes pour leur donner le temps de réfléchir à une vraie solution logement".

À travers les différentes initiatives et propositions évoquées ce lundi à la mairie de Toulouse, un axe commun avec le plan "logement d'abord" a été mis en évidence : la volonté de fluidifier et d'accélérer le passage des hébergements d'urgence vers des solutions plus pérennes, tout en multipliant les logements accompagnés.

