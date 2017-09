Pierre Rosi, le fondateur de My Sam, se fait conduire par un de ses chauffeurs. (Crédits : MySam)

L’application albigeoise de VTC My Sam est la première à laisser ses chauffeurs décider du prix de la course et à les rémunérer même lorsqu’ils ne sont pas en activité. Le lancement officiel de cette application communautaire est prévu pour le mois d’octobre.