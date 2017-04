Qui a remporté la finale régionale du concours "Ma thèse en 180 secondes" ?

Résumer un sujet de thèse en trois minutes seulement, tout en le rendant passionnant et compréhensible par tous, tel était le challenge demandé aux 18 doctorants toulousains qui ont participé à la finale régionale du concours "Ma thèse en 180 secondes" organisée le 24 avril au théâtre Sorano.

Né en Australie en 2008, ce concours a été initié pour la première fois en langue française en 2012 au Québec par l'Association francophone pour le savoir (Acfas) puis, en 2014, dans toute la France avec le CNRS et la CPU (Conférence des présidents d'université). Objectif de la manifestation : vulgariser auprès du grand public les projets de recherche des doctorants.

Sylvie Yvon lauréate avec un pitch mêlant microbiote et lait d'ânesse

Cette année, la finale régionale a été remportée par Sophie Yvon, doctorante en 3e année de l'École doctorale (SEVAB) de l'INP Toulouse au sein du laboratoire de toxicologie alimentaire. Devant plus de 400 personnes rassemblées au sein du théâtre Sorano, elle a conquis un jury d'experts du monde de l'entreprise, de la recherche et des médias en résumant sa thèse intitulée "étude des propriétés anti-inflammatoires du lait d'ânesse sur deux modèles de pathologies digestives en vue de l'élaboration d'un produit alimentaire". Avec humour (voir la vidéo, ci-dessous), la jeune femme explique que le stress peut troubler la digestion et que le lait d'ânesse peut être une des solutions pour rééquilibrer la flore intestinale.

Sylvie Yvon représentera la région Occitanie lors de la demi-finale nationale à Paris. Les trois meilleurs candidats de la finale nationale se retrouveront ensuite à Liège (Belgique) à l'automne 2017 pour la finale internationale : ils concourront alors aux côtés des représentants du Québec, de la Belgique, du Maroc, de la Suisse, de la Tunisie, du Sénégal, du Cameroun et du Bénin notamment.

En 3e année de thèse à l'École doctorale Sciences Juridiques et Politiques (SJP) de l'université Toulouse 1 - Capitole, Sébastien Garcia a lui remporté un prix du public avec une thèse portant sur "la novation et l'assurance vie".