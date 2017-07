Le nombre de demandeurs d’emploi baisse dans 10 départements d’Occitanie

Les nouveaux chiffres de Pôle emploi pour l'Occitanie sont en demi-teinte. Tout d'abord, au deuxième trimestre 2017, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) a baissé de 1,3% (0,7% au niveau national), soit 4590 personnes en moins. Ainsi, à la fin juin, la région comptais 360 160 demandeurs d'emploi en catégorie A, un chiffre en baisse de 1,5% par rapport à juin 2016 (1% au niveau national). Toutefois, ce nombre n'a diminué que de 0,1% sur le seul mois de juin.

Au total en Occitanie, 566 870 personnes ayant ou non exercé une activité au mois de juin (catégories A, B et C) sont aujourd'hui demandeuses d'emploi tenues de rechercher un travail. Ce nombre est en hausse de 0,8% sur trois mois (1,1% au niveau national) et de 2,1% sur un an (2,2% au niveau national). Un phénomène principalement dû à l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi en catégories B et C de 4,6% sur trois mois et de 9,1% depuis juin 2016.

Des disparités départementales



En outre, en catégories A, B et C sur trois mois, aucun public n'est épargné par la hausse du nombre de demandeurs d'emploi. La situation demeure plus favorable pour les hommes (+0,4%) que pour les femmes (+1,2%). Par ailleurs, la demande d'emploi des jeunes (+1,6%) augmente plus fortement que celle des seniors (+0,9%) et des 25-49 ans (+0,6%).

D'autre part, même si les chiffres en Occitanie semblent meilleurs que les statistiques au niveau national, les départements de la région ne sont pas tous sur un pied d'égalité.

En effet, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a baissé dans 10 départements au deuxième trimestre 2017, comme dans le Gers (-3,6%), les Hautes-Pyrénées (-3,5%), le Tarn (-3,6%) ou le Tarn-et-Garonne (-3,7%), mais a augmenté dans trois : la Lozère (+0,4%), l'Aude (+0,7%) et le Lot (+1%).

Enfin, le nombre de demandeurs d'emplois inscrits depuis plus d'un an s'accroît de 1,5% sur le trimestre. Ils représentent aujourd'hui 43,6% de l'ensemble des inscrits en catégories A, B et C.