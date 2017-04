Opération de crowdfunding réussie pour sauver le canal du Midi

Lancée par VNF le 9 mars dernier sur la plateforme Ulule, une collecte de fonds a permis de lever 12 500 euros. Grâce à la mobilisation de 260 bienfaiteurs, et un don moyen de 46 euros, l'objectif initial de 7 000 euros a rapidement été dépassé. Ces dons vont permettre à VNF de poursuivre son action de sauvetage. Le coût total de la restauration du canal du Midi étant estimé à 220 millions d'euros, l'apport réel de cette première opération de financement participatif reste modeste. À noter que, depuis 2013, on compte au total plus de 3,3 millions d'euros récoltés auprès du grand public, des collectivités et via le mécénat d'entreprise de VNF.

Un enjeu de taille pour la ville de Toulouse

Le canal du Midi inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1996 pourrait, si rien n'est fait, être menacé de "déclassification", selon certains élus locaux. Une hypothèse néanmoins peu relayée. Mais le mal qui ronge le canal est bien réel : le chancre coloré, un champignon, tue les platanes présents le long du cours d'eau. La seule solution à cette maladie est l'abattage des arbres atteints pour ensuite en replanter de nouveaux. Sur les 42 000 platanes recensés, plus de 17 700 ont déjà été abattus et 5 700 ont été replantés. À ce rythme, on estime qu'il faudra environ une vingtaine d'années pour aller au bout de cette restauration.